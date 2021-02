Pieci iemesli, kāpēc arī pret Covid-19 vakcinētajiem joprojām jāturpina nēsāt sejas maskas

Vakcīna nav simtprocentīga aizsardzība pret vīrusu

Pat labākās no pašreiz pieejamajām Covid-19 vakcīnām nodrošina 95% efektivitāti. Tas nozīmē, ka joprojām pastāv 5% iespējamība, ka vakcinētā persona jebkurā laikā var saķert vīrusu.

5% šķiet maza iespēja? CNN piedāvā to salīdzināt ar kontracepcijas metodēm, kas bieži vien uzrāda līdzīgu efektivitāti. ASV Pārtikas un zāļu pārvalde norāda, ka aptuveni deviņas no 100 sievietēm, kuras izmanto kādu no kontracepcijas metodēm (kontracepcijas tabletes, plāksterus vai spirāles), tomēr paliek stāvoklī.

Katra cilvēka organisms ir atšķirīgs

Dažiem cilvēkiem imūnā atbildes reakcija uz Covid-19 vakcīnu izveidosies spēcīgāka, nekā citiem. Tas ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc eksperti uzstāj, ka visiem pirmās devas saņēmējiem noteiktā laika posmā jāsaņem arī vakcīnas otrā deva.

28 Foto Viena diena sēru nama darba dzīvē Londonā, kur plosās jaunais Covid-19 variants +24 Skatīties vairāk

Aplūkojot vakcīnu izstrādes pirmās un otrās fāzes datus, redzams, ka citiem jau pēc pirmās vakcīnas devas saņemšanas izstrādājas augsts antivielu līmenis, bet citiem nē.

Otrās vakcīnas devas galvenais mērķis ir panākt, ka antivielas izstrādājas pilnīgi visiem. Tāpēc pēc pirmās vakcīnas devas saņemšanas ir grūti saprast, vai cilvēks jau ir imūns pret vīrusu.

Turklāt pēc otrās devas saņemšanas var paiet pat divas līdz trīs nedēļas, kamēr izstrādājas kārtīga imunitāte.

Vīruss mutē

Kā tas notiek ar visiem koronavīrusiem, arī SARS-CoV-2 vīruss mutē, radot jaunus variantus, kas izrādās lipīgāki nekā tie, ar kuriem pašlaik notiek cīņa lielākajā daļā pasaules valstu.

Eksperti ir brīdinājuši, ka antivielas, kas izveidojušās tiem, kuri izslimojuši sākotnējo Covid-19 variantu, var neaizsargāt pret, piemēram, aizvien plašāk cirkulējošo Dienvidāfrikas variantu.

"Ja tas kļūst dominējošs, mūsu kolēģu pieredze Dienvidāfrikā rāda, ka pat tad, ja esat inficējies ar sākotnējo vīrusu, reinfekcijas līmenis ir ļoti augsts," sacīja ASV galvenais veselības un infekcijas slimību speciālists Entonijs Fauči.

Pastāv arī iespēja, ka pašreizējās vakcīnas pilnībā neaizsargās pret jaunajiem Covid-19 variantiem. Tas joprojām tiek pētīts.

"Klusie izplatītāji"

Joprojām nav skaidrs, vai vakcinēšanās pret Covid-19 nozīmē arī to, ka vakcinētais vairs nav vīrusa izplatītājs. Pilnībā imunizēti cilvēki joprojām var izplatīt Covid-19 citiem.

"Viņiem, iespējams, nav simptomu, bet viņu deguna ejās ir vīruss, kas runājot, elpojot un šķaudot, joprojām var pārnesties uz citiem," stāsta ārste Leana Vena.

Cik ilgi saglabājas imunitāte?

Joprojām tiek pētīts arī tas, cik ilgi izstrādātās Covid-19 vakcīnas nodrošina imunitāti. Pastāv iespēja, ka revakcinācija būs nepieciešama pēc mēnešiem vai gadiem.

Tas nav nekas neparasts, jo arī pret gripu potējas katru gadu, bet, piemēram, pote pret difteriju atjaunojama reizi 10 gados.

Tātad, kamēr nav zināms vairāk par to, cik ilgi turēsies imunitāte, kā arī, vai tā izstrādāsies pret visiem Covid-19 variantiem, joprojām ir jābūt piesardzīgiem un jāsargā pārējie, valkājot sejas masku.