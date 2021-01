Svētdien Latvijā pret Covid-19 vakcinēti 119 cilvēki; šodien daudzi mediķi sāks vakcinācijas otro apli

Saskaņā ar jaunākajiem datiem, pirmdien Latvijā poti pret Covid-19 saņēmuši 1359 cilvēki, otrdien - 1618, trešdien - 1502, ceturtdien - 1688, piektdien - 1780 cilvēki, bet sestdien - 653 cilvēki. NVD skaidro, ka iepriekš publiskotais vakcinēto cilvēku skaits dažu dienu laikā var mainīties, jo saskaņā ar normatīvajiem aktiem dati par vakcinācijas faktu "E-veselības" sistēmā tiek ievadīti vienas līdz piecu darbdienu laikā pēc vakcinācijas fakta.

Svētdien vakcinācija pret Covid-19 notikusi Paula Stradiņa slimnīcā un veselības centrā "Možums-1".

Jau ziņots, ka šodien vakcīnas pret Covid-19 otro devu sāks saņemt mediķi, kuri pirmo poti saņēma pagājušā gada beigās.

Sestdien Latvijā pret Covid-19 vakcinētas 653 personas, un kopējais vakcinēto skaits sasniedzis 15 637, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) apkopotie dati. Tādējādi izlietotas gandrīz visas vakcinācijas pirmajam aplim paredzētās vakcīnas devas. Šonedēļ paredzēta mediķu vakcinēšanas otrā kārta, vakcīnas otro devu injicējot personām, kas to saņēmušas pirmās vēl pagājušā gada beigās.

Kā aģentūru LETA informēja Veselības ministrijas Komunikācijas nodaļas vadītājs Oskars Šneiders, šonedēļ vakcinācijas otrais aplis notiks tajās pašās slimnīcās, kur tā tika sākta, proti, trīs universitātes slimnīcās un septiņās reģionālajās slimnīcās.

Atbilstoši instrukcijai vienai personai jāievada divas vakcīnu devas. Vakcīnu devas, kas bija paredzētas pirmajai vakcinācijai, patlaban ir jau gandrīz izlietotas. Pirmreizējā vakcinācija atsāksies brīdī, kad Latvija saņems nākamās vakcīnas, ziņo Veselības ministrija.

Ja līdz 29.janvārim Eiropas Zāļu aģentūra un Eiropas Komisija apstiprinās lietošanai Eiropā "AstraZeneca" un Oksfordas universitātes izstrādātās vakcīnas pret Covid-19, februārī Latvija varētu saņemt vairāk nekā 120 000 vakcīnu devas. Tas ļaus sākt plašāku iedzīvotāju vakcināciju Latvijā.

Saskaņā ar ministrijas informāciju kopumā Latvija līdz šim ir saņēmusi 31 425 vakcīnas devas. Vēl mēneša beigās, nedēļā no 25.janvāra, plānots saņem "Moderna" vakcīnu piegādi - 2400 devas. Nedēļā no 8.februāra plānota 4800 "Moderna" vakcīnu devu piegāde. Vēl 15 600 "Moderna" vakcīnu devas gaidāmas februāra beigās. Par visām minētajām piegādēm vēl nav saņemts gala apstiprinājums no ražotāja.

Kā ziņots, no 28.decembra kā pirmos pret Covid-19 sāka vakcinēt lielo slimnīcu darbiniekus, 9.decembrī sāka potēt ģimenes ārstus, bet no 11.janvāra šī iespēja ir visiem ārstniecības iestādēs strādājošajiem, kuri to vēlas.