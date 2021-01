Piemēram, Daugavpils reģionālajā slimnīcā gatavi vakcinēties vien 10% personāla. Pašā vakcinācijas sākumā gan situācija bijusi vēl kritiskāka. Potēties gatavojās pieci procenti jeb pus simts no aptuveni 1000 mediķiem.

"Te droši vien viss būtiski atkarīgs no tās informācijas, kas tiek izplatīta sociālajos tīklos un masu medijos," uzskata "Daugavpils reģionālās slimnīcas" vadītājs Grigorijs Semjonovs.

Problēma Daugavpilī – liela daļa personāla šeit uzķeras plaši izplatītajai dezinformācijai un viltus ziņām par vakcīnām.

Daugavpils slimnīcas vadītājs uzsver – ticamas informācijas slimnīcas iekšienā ir gana daudz, taču saspringtajā darba grafikā personālam neatrodas laika tajā iedziļināties.

"Mēs esam piekusuši no darba, no ierobežojumiem, no neziņas. Man liekas arī daļa mediķu sākuši izlasīt virsrakstus un tā jau nav uz pierādījumiem balstīta informācija," norāda Imunizācijas valsts padomes priekšsēdētāja Dace Zavadska.

Arī Vidzemes augstskolas lektors Jānis Kapustāns norāda – pandēmija izrādījusies laba augsne dažāda veida dezinformācijas izplatībai:

"Ļoti daudzi nekritiski dalās un pārsūta informāciju, kurai būtībā nav pierādījumu. Būtībā šī informācija ir galīgi aplama, bet cilvēkos izraisa trauksmi, satraukumu, neticību oficiālo varasiestāžu un ekspertu piedāvātajai informācijai."

Taču īpaši bīstami ir, ja dezinformācija izplatās mediķu vidū. Par to bažas arī Daugavpils slimnīcas vadītājam. Viņaprāt, risks, ka šā brīža gausā vakcinēšanas aktivitāte slimnīcās varētu smagi skart arī tālāko vakcinācijas plāna izpildi:

"Sabiedrība skatās uz to, kas šobrīd notiek pirmajā līmenī, ja medicīnas darbinieki plaši nevakcinēsies, es varu būt principā simtprocentīgi pārliecināts, ka ietekme uz visiem pārējiem mūsu iedzīvotājiem būs pat sliktāka."

Dace Zavadska atzīst, vēl pērnā gada vidū arī mediķiem bijis maz informācijas par vakcīnām un viņi uz tām skatījušies ar zināmu piesardzību, taču tagad bažām par to drošību nevajag būt nedz iedzīvotājiem, nedz mediķiem:

"Šis ir tiešām nebijis gadījums medicīnas un visā citā vēsturē, kad tik īsā laikā ir bijis iespējams izstrādāt, iziet klīniskās pētījumu fāzes un iziet kvalitātes iedarbīgumu un drošumu, kas ir pats svarīgākais, visas pārbaudes pie ļoti nopietniem regulatoriem. Ieguvumi ir daudz augstāki nekā potenciālie riski. Eiropas zāļu aģentūras lēmumiem mēs pilnīgi noteikti varam uzticēties."

Kā liecina pētījumu kompānijas "Kantar" dati nedaudz vairāk par trešdaļu šobrīd būtu gatavi potēties pret Covid-19.

Apmēram puse aptaujāto iedzīvotāju norāda, ka no vakcīnas, visticamāk, atteiksies. Savukārt, katram piektajam šobrīd nav konkrētas atbildes.