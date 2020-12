Janvāra laikā cer pret Covid-19 savakcinēt visas ārstniecības personas

Tie ir nepilni 30 000 iedzīvotāji - sākotnēji stacionāru darbinieki, pēc tam visas pārējās ārstniecības personas un atbalsta personas.

Savukārt, ja vakcīnas būs pieejamas pietiekamā apjomā, tad viņš prognozē, ka janvāra beigās un februāra sākumā varētu sākt sociālo aprūpes centru klientu un darbinieku vakcināciju. Tālāk jau vakcīnas saņemtu vecāki cilvēki un personas ar hroniskām slimībām. Tomēr viņš uzsvēra, ka tas ir ļoti atkarīgs no ražotājiem un citu pret Covid-19 vakcīnu reģistrācijas.

Henkuzens atzina, ka šobrīd ir skaidras farmācijas uzņēmumu "Pfizer" un "BioNTech" ražotās vakcīnas "Comirnaty" piegādes, tomēr janvārī tiek gaidīta citu vakcīnu reģistrācija un piegāde. "Ja to piegāde un reģistrācija notiks pēc plāna A, bez kādiem būtiskiem pagarinājumiem, tad domāju, ka februāra otrajā pusē, marta sākumā mēs varēsim uzsākt pārējo grupu vakcinēšanu," stāstīja Henkuzens.

Viņš atklāja, ka "Pfizer" un "BioNTech" piegādātās 9750 vakcīnas jau ir sadalītas pa slimnīcām un daļa no tām jau ir ceļā uz ārstniecības iestādēm, lai tajās ierastos līdz pirmdienas plkst.11 no rīta neatkarīgi no tā, kurā Latvijas teritorijā tās atrodas.

Pēc viņa paustā, šobrīd interese vakcinēties slimnīcās ir atšķirīga, piemēram, Rīgas slimnīcās, universitātes slimnīcās tā ir lielāka un vairāk nekā puse cilvēku esot gatavi vakcinēties pirmajās nedēļās.

ZVA direktors stāstīja, ka faktiski šī pirmā piegāde ļaus nodrošināt ar vakcīnu to personālu, kurš ikdienā strādā ar Covid-19 pacientiem un vēlas vakcinēties. Tie būs gan ārsti, gan cits personāls, kas ikdienā saskarās ar Covid-19 pacientiem.

Viņš arī uzsvēra, ka valstij ir lētāk vienu cilvēku vakcinēt pret Covid-19, nevis veikt Covid-19 testu.

Kā ziņots, šodien desmit Latvijas slimnīcās izveidotos vakcinācijas kabinetos tiks sākta brīvprātīga ārstniecības personu vakcinēšana pret Covid-19.

Pirmās "Pfizer" un "BioNTech" ražotās vakcīnas "Comirnaty" Latvijā tika nogādātas sestdienas, 26.decembra, rītā. Tās jāuzglabā ļoti zemā temperatūrā - vismaz -75 grādi pēc Celsija skalas. Šādas dziļās saldēšanas iekārtas ir Valsts asinsdonoru centram, kur arī tiek glabātas sasaldētās vakcīnas. Pēc atkausēšanas vakcīnas līdz piecām dienām jeb to plānotajam izlietošanas laikam var uzglabāt +2 līdz +8 grādos pēc Celsija skalas, iepriekš informēja Veselības ministrija (VM).

Pirmajā piegādē Latvija ir saņēmusi 9750 "Pfizer" un "BioNTech" ražoto vakcīnu "Comirnaty" devas, kuras tiks nodrošinātas kopumā 4875 veselības aprūpes darbiniekiem, jo viena cilvēka vakcinēšanai nepieciešamas divas devas. Nākamās vakcīnu piegādes plānotas pēc nedēļas - ap 4.janvāri vai 5.janvāri, kad Latvija saņems līdzīgu apjomu devu. Tāpat janvāra beigās ražotāji plāno "Moderna" un "AstraZeneca" izstrādāto vakcīnu piegādes, ja pirms tam pozitīvi noslēgsies šo zāļu reģistrācija.