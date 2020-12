24.decembrī Latvijā miruši 16 pacienti; reģistrēti 666 jauni Covid-19 gadījumi

Ceturtdien miruši 16 cilvēki: viens vecumā no 45 līdz 50 gadiem, trīs vecumā no 55 līdz 65 gadiem, četri vecumā no 70 līdz 80 gadiem, seši vecumā no 80-90 gadiem, bet divi vecumā no 90-100 gadiem.

☑️Pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem: 16.5%.



Pēdējo 24 stundu laikā veikti 4029 Covid-19 izmeklējumi. Pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem ir 16,5%.

Latvijā ar Covid-19 līdz šim saslimuši 35 420 cilvēki, bet miruši - 502 cilvēki.

Aizvadītajā diennaktī stacionētas 118 personas, tostarp viena persona pārvesta. Kopā šobrīd stacionāros ārstējas 936 pacienti: 885 ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 51 ar smagu slimības gaitu, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) dati.

Pēdējās diennakts laikā no stacionāra izrakstīti 58 pacienti, ieskaitot vienu pārvesto personu, līdz ar to kopā no stacionāriem līdz šim izrakstītas 3018 ar jauno koronavīrusu sasirgušas personas.