“Ai, man nevajag, es tāpat drīz aizceļošu…” Irēnas Cepurītes dēls pašnāvību izdarīja īsi pirms Jāņiem

“Māris bija mazliet pārgalvīgs, tomēr, lai kas arī notiktu, vienmēr optimisma pilns. Piemiņas pasākumā, kas bija 40 dienas pēc bērēm, kopīgi skatoties video, kur Māris brauc pa kalnu ar skeitbordu, nokrīt, nobrāž visu sānu līdz asinīm, pieceļas, turpina sevi filmēt un optimistiski saka: It could be worse… (“Varēja būt sliktāk” – tulk. no angļu val.), viņa brālim Jānim, kurš ir tetovētājs, radās ideja uztetovēt šo frāzi – brālim par piemiņu. Viņam bija līdzi tam nepieciešamais aprīkojums, un viņš piedāvāja šo frāzi uztetovēt visiem, kuri to vēlas. Mums ar Alisi šis Māri raksturojošais teiciens ir uz apakšdelma, Jānim uz plaukstas sāna pamatnes, tētim – tieši uz ribām, kur Mārim bija nobrāzums,” stāsta Irēna Cepurīte, piebilstot, ka šādu tetovējumu tajā dienā sev izvēlējās apmēram 20 Mārim tuvo cilvēku.