"Es godprātīgi pildīju savus pienākumus," - Ždanoka izsakās par savu krimināllietu un to, kāpēc dzīvo Briselē

Krimināllieta, kas saistīta ar Tatjanu Ždanoku, attiecas uz iespējamo viņas sadarbību ar Krievijas specdienestiem. Ždanoka norādīja, ka Latvijas Valsts drošības dienests (VDD) apsūdz viņu par to, ka viņa esot veicinājusi Krievijas kopienas konsolidāciju Latvijā, kā arī informējusi ārzemju sabiedrību par situāciju ar krievvalodīgajiem Latvijā. "Latvijas Valsts drošības dienests apsūdz mani par to, ka es godprātīgi pildīju savus deputāta pienākumus, ievērojot izvirzīto priekšvēlēšanu programmu," sacīja Ždanoka. "Es veicināju krievu kopienas konsolidāciju un pašorganizēšanos Latvijā; informēju ārzemju sabiedrību par situāciju ar krievvalodīgajiem Latvijā; radīju pamatu atbalsta mobilizēšanai Latvijas krievu atbalstam no Krievijas sabiedrības puses."