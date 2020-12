Pirmās vakcīnas pret Covid-19 plānots potēt jau nākamnedēļ

Viņš stāstīja, ka svētdienas naktī lieltirgotavas sagatavos paciņas katram vakcinācijas kabinetam, iepakojot no saldētavas izņemtās vakcīnas atbilstošā skaitā, kas norādīts pasūtījumā nākamajai nedēļai.

Šo paciņu nokomplektēs ar šļircēm un nātrija hlorīdu un aizvedīs uz nepieciešamo vietu, atklāja Henkuzens.

Viņš uzsvēra, ka izņemot no saldētavas, vakcīnas ir derīgas 120 stundas pēc atsaldēšanas. "Ja flakonu atsaldē kopā ar citiem flakoniem, tad līdz divām stundām, ja nav ar citiem flakoniem - 30 minūtes," piebilda aģentūras direktors.

Vienlaikus Henkuzens atzīmēja, ka vakcinācijas kabineti saņems norādes, cikos iepakojums izņemts, lai tie zina vakcīnu derīguma termiņu.

Lūgts komentēt, kāpēc zinot, ka vakcīnas piegādā 26.decembrī, tās nenogādā slimnīcās jau 27.decembrī, ZVA direktors skaidroja, ka tas nepieciešams, lai nodrošinātu loģisku vakcinācijas nedēļu no pirmdienas līdz piektdienai.

Plānots, ka vakcinācijas nedēļa sāksies pirmdienā, 28.decembrī. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka nav zināms precīzi cikos atvedīs vakcīnas 26.decembrī. Ja tas būs ap pusnakti - var nepaspēt nokomplektēt pasūtījumu uz 27.decembra rītu, tāpēc pieņemts lēmums vakcināciju sākt 28.decembrī, lai ir pilns cikls.

Tāpat aģentūras direktors minēja, ka vakcinācijas kabinetiem bija vairāki semināri, kuros stāstīja par pasūtīšanas kārtību, uzglabāšanu un citiem būtiskiem aspektiem. Tāpat viņiem ir zināms saņemamais vakcīnu daudzums.

Vēl Henkuzens minēja, ka vakcinācijas kabinetiem ir izstrādāta rokasgrāmata, kurā aprakstīta vakcīnu uzglabāšana, saņemšana un saraksts, lai process būtu maksimāli homogēns visās ārstniecības iestādēs, proti, lai kāds neaizmirstu par niansēm un to, cik bieži jāpārbauda temperatūra.

Viņš arī atzīmēja, ka vakcīnu ražotāju apmācības ļauts organizēt tikai pēc vakcīnas reģistrācijas, tāpēc apmācības ieplānotas 25.decembrī un apmācību atkārtojums paredzēts vēl 28.decembra rītā.

Kā ziņots, Eiropas Komisija pirmdien apstiprinājusi farmācijas uzņēmumu "Pfizer" un "BioNTech" izstrādātās Covid-19 vakcīnas izmantošanu Eiropas Savienībā, paverot ceļu vakcinācijas sākšanai tuvākajās dienās. Komisija, dalībvalstis un vakcīnas ražotāji tagad strādā, lai pirmās vakcīnu devas piegādātu 26.decembrī, savukārt vakcinācija varētu sākties 27., 28. un 29.decembrī.

"Pfizer" un "BioNTech" pirmdien paziņoja, ka "atrodas gatavībā" piegādāt vakcīnas, tiklīdz to lietošanu būs apstiprinājusi EK.

EK ir noslēgusi līgumus ar kopumā septiņiem potenciālo vakcīnu piegādātājiem, lai nodrošinātu visiem ES pilsoņiem iespēju galu galā vakcinēties pret jauno koronavīrusu.

Plānots, ka pirmajā piegādē Latvijā nonāks 9750 farmācijas uzņēmumu "Pfizer" un "BioNTech" izstrādātās vakcīnas pret Covid-19 devas, norādīja ZVA.

Tikmēr Veselības ministrija publiskojusi laika grafiku pirmo vakcīnu nonākšanai Latvijā. Ministrija norāda, ka pēc šī brīža plāna Latvija vakcīnas saņems 26.decembrī. Ministrija skaidro, ka tās tiek uzglabātas sasaldētā veidā mīnus 75 grādos.

Savukārt 28.decembra rītā zāļu lieltirgotavas piegādās šo vakcīnu desmit Latvijas slimnīcu vakcinācijas kabinetiem, kur to plus 2 līdz plus 8 grādos var uzglabāt līdz piecām dienām.

Plānots, ka šajā pašā dienā sāksies vakcinācija, kā pirmajiem to saņemot veselības aprūpes darbiniekiem, kuri strādā ar Covid-19 pacientiem slimnīcās, kā arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbiniekiem.

Latvijā vakcinācijai pret Covid-19 sākotnēji plānots veidot desmit kabinetus, kas atradīsies slimnīcās. Plānots, ka slimnīcas, kurās tiks sākta personāla vakcinācija, ir Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, Liepājas reģionālā slimnīcā, Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca, Jelgavas pilsētas slimnīca, Jēkabpils reģionālā slimnīca, Rēzeknes slimnīca, Daugavpils reģionālā slimnīca un Vidzemes slimnīca.