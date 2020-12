Deniss Ševeļovs stāsta par atklāsmi, ko piedzīvojis tikai pēc 30 gadu sasniegšanas

Par to, kā savā ikdienā ieviest pareizu gulēšanu, un kā tas spēj mainīt dzīves kvalitāti, noskaidrojām, viesojoties Skandināvu guļamistabas piederumu salonā "Delux Dreams". Pieredzē dalās modes blogeris Deniss Ševeļovs, kurš jau vairāk nekā gadu piekopj savu miega rutīnu un atzīst, ka tas palīdzējis uzlabot ne tikai veselību, bet arī dzīves kvalitāti kopumā.

Kāds ir galvenais iemesls, kāpēc Tu vēlējies mainīt savus gulēšanas paradumus?

Patiesībā tam ir vairāki iemesli. Galvenokārt tā bija vēlme uzlabot savu dzīves kvalitāti. Nav noslēpums, ka pēc 30 gadiem cilvēks sāk vairāk izvērtēt savu veselību, atpūtu un vairāk domā par veidiem, kā atjaunoties pēc ikdienas steigas. Sāku meklēt atbildes grāmatās. Viena no tām - amerikāņu neirozinātnieka Metjū Volkera (Matthew Walker) grāmata “Kāpēc mēs guļam?” (Why We Sleep). Tā lieliski izskaidro, cik patiesībā miegs ir vitāli svarīgs cilvēka labsajūtai, veselībai un attīstībai. Tāpat arī aprakstīts, kā miegs ietekmē jaunas informācijas uztveršanu, piemēram, mācības, kas man kā maģistrantūras studentam ir ļoti svarīgi. Secināju, ka ir vairākas lietas, ko es varētu mainīt savā dzīvē, viena no tām - uzlabot miega kvalitāti.

Kas bija tas, ko Tu ieviesi, lai uzlabotu savu miegu?

Ja runājam par vidi , guļamistabu es mēģināju pārvērst par vietu, kur es tikai guļu. Iznesu dažādus vizuālos trokšņus. Tagad istabā bez gultas man ir plauktiņš, kurā ir tikai grāmatas. Protams, ik pa laikam tas piepildās ar citām lietām, bet tad es atceros – man tas ir jāatbrīvo no liekā.

Ļoti svarīga ir gulta – es to nomainīju. Izvēlējos kontinentālo gultu. Pirmo reizi par tādu uzzināju studiju laikā Londonā. Toreiz tas likās kaut kas mežonīgs un liels, bet ļoti ērts. Tad arī sapratu, ka gulta nav vienkārši mēbele, bet tai ir jābūt kvalitatīvai, funkcionālai un, protams, arī skaistai. Tā es nonācu “Delux Dreams”, kur man palīdzēja izvēlēties tieši man piemērotāko gultas veidu. Sapratu, ka pirms izvēles veikšanas galvenais ir izmēģināt vairākus variantus un noskaidrot, kas labāk patīk un ir atbilstošs. Tāpat arī jāuzklausa profesionāļu viedoklis, jo ne viss, ko mēs vēlamies un esam iedomājušies, mums ir vajadzīgs. Ja man sākumā likās – jo stingrāka gulta, jo labāk –, tad, pakonsultējoties un pamēģinot (es arī gulēju vienu nakti salonā), izvēlējos tieši pretējo, mīkstu virsmatraci. Tagad guļu kā mākonī. Cietu gultu vairs nevēlos, un man to arī nevajag.

Foto: Vika Anisko

Cenšos gulēt vismaz 7 stundas , pat vairāk. Tam mēģinu pakārtot arī savu ikdienas dzīves ritmu. Plānoju būt gultā jau plkst. 22.00, ideālā variantā jau pēc 21.00. Ja varu kaut ko pārcelt no vakara uz nākamo dienu, tad noteikti to daru. Cenšos veltīt savu vakaru un agro rītu tikai sev. Ievēroju regularitāti – eju gulēt un ceļos noteiktā laikā. Organismam tas patīk. Es jūtos labāk, esmu produktīvāks, ja vērtē kognitīvās spējas.

Kas ir mainījies kopš tev ir laba gulta?

Man ir vieglāk piecelties, jo es jūtos atpūties! Tas man ir arī ļoti palīdzējis attīstīt manu 5 AM dzīvesstilu. Viens no šī dzīvesstila momentiem ir apziņa, ka tavs rīts sākas iepriekšējā vakarā. Uzsākot piekopt šo ritmu un guļot labā gultā, es uzreiz jutu, ka no rītiem jūtos enerģiskāk. Protams, arī gultas vizuālais izskats dod papildu prieka sajūtu, jo man patiesi patīk mana gulta un ir patīkami atrasties guļamistabā.

Foto: Vika Anisko

Varbūt Tu ievēro kādus pirmsmiega rituālus?

Jā. Cīnos ar atkarību no sociāliem medijiem. Pirms gulētiešanas vēl joprojām dažkārt sanāk paskatīties kaut ko telefonā, bet noteikti pēc pamošanās pirmās divas stundas izvairos no tā. Lai nebūtu problēmu aizmigt, var palīdzēt pat nelielas izmaiņas uzvedībā pirms miega – nav uzreiz jāķeras pie medikamentu lietošanas. Kā piemērus varu minēt: karsta duša, vīraka dedzināšana, ēteriskās eļļas. Es neteiktu, ka tie ir rituāli, tas ir uzvedības kopums, kas palīdz labāk aizmigt. Katrs var atrast sev piemērotāko.

Gadās, ka sanāk atkāpties no uzstādītā režīma. Kā var atgriezties atpakaļ un kā sevi disciplinēt?

Galvenais ir visu laiku apzināties savas vērtības un iemeslus, kāpēc tu to gribi darīt. Tad tev izveidosies savi kritēriji. Iespējams, tu ievēro pareizu miega režīmu tikai, lai sekotu pēdējām modes tendencēm un izliktos, ka “tu esi tēmā”. Tomēr tad, kad tev ir jau pāri 30, tad tu saproti, ka miegs ir cieši saistīts ar veselību. Ja tu gribi dzīvot ilgāk un labāk, tad šis režīms tev ir svarīgs.

Ja tomēr sanāk kādu reizi atkāpties, tad galvenais ir ievērot divu dienu likumu – varam izlaist kaut ko vienu dienu, bet jau nākamajā mums vajadzētu pie tā atgriezties. Nevajag to uztvert kā zaudējumu, nevajag sevi nosodīt.

Foto: Vika Anisko

Kas ir tas, ar ko jāsāk cilvēkam, kas izdomājis pievērsties veselīgai gulēšanai?

Primāri es ieteiktu sākt ar savu vērtību pārskatīšanu un apzināšanos. Vai veselība ir viena no tavām vērtībām un vai dzīvesveids, ko tu piekop, labvēlīgi ietekmē tavu veselību. Tad, kad tu to sapratīsi, tad automātiski nonāksi pie atziņas, ka vienas no labākajām zālēm var būt miegs. Tālāk ir jāsaprot, kas ir tās lietas, kuras var uzlabot uzreiz, un kuras ir pakāpeniski darāmas.

Pēc tam tu vai nu to dari, vai nedari. Lai kaut ko mainītu, ir jādara. Cita lieta ir, kā tev sanāk. Nedarīšanas barjera ir galvā – mēs paši cenšamies rast atrunas, kāpēc mums kaut kas nesanāk. Es pat teiktu, ka nevajag saņemties, vajag vienkārši sākt un iedomāties sevi jau tajā vēlamajā dzīvesstilā. Tā neveidosies atrunas vai izdomāti apstākļi, kas traucē ieviest to savā dzīvē.

Protams, grūtības rada tas, ka rezultāts nav tūlītējs, bet tu redzēsi - pienāks moments, kad tas atmaksāsies! Tu jutīsi, ka tavs dzīvesveids ir pilnībā mainījies!

Reklāmraksts tapis sadarbībā ar DeluxDreams