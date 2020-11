Rīgā aizvadītajā diennaktī atklāti 300 Covid-19 gadījumi, bet Daugavpilī - 72

Līdz ar to Rīgā kopumā 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits galvaspilsētā pašlaik ir 2774 cilvēki, bet Daugavpilī 638 cilvēki.

Jelgavā pagājušajā diennaktī atklāti 28 jauni saslimušie un kopējais pēdējās divās nedēļās inficēto skaits ir pieaudzis līdz 168 cilvēkiem. Tikmēr Jūrmalā ir reģistrēti 19 jauni saslimušie un kopumā 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits Jūrmalā ir sasniedzis 163 iedzīvotājus. Mārupes novadā reģistrēti 17 jauni saslimušie un pēdējās divās nedēļās inficēto skaits ir pieaudzis līdz 127 cilvēkiem

Savukārt 14 jauni saslimušie reģistrēti Ķekavas novadā, desmit - Talsu novadā, astoņi - Salaspils novadā, pa septiņiem saslimušajiem - Ikšķiles novadā un Jēkabpilī, pa sešiem - Liepājā, Rēzeknē un Cēsu, Limbažu, Ogres un Olaines novadā, pa pieciem saslimušajiem - Aknīstes, Krāslavas, Rēzeknes un Stopiņu novadā.

Virknē citu novadu aizvadītajā dienā reģistrēts mazāks inficēto skaits.

Lielākais pēdējās divās nedēļās saslimušo kopskaits ir Rīgā - 2774, Daugavpilī - 638, Jelgavā- 168, Jūrmalā - 163, Mārupes novadā – 127, Ķekavas novadā - 126, Salaspils novadā - 109, kā arī Salacgrīvas novadā - 103 iedzīvotāji.

Aģentūras LETA aprēķini, kas balstās uz Centrālās statistikas pārvaldes datiem par iedzīvotāju skaitu novados pēc faktiskās dzīvesvietas 2019.gadā un SPKC datiem par pēdējās 14 dienās saslimušajiem Latvijas pašvaldībās, liecina, ka 14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju Latvijā patlaban ir 311 gadījumi.

Pagājušajā diennaktī atklāto 637 jauno Covid-19 gadījumu dēļ saslimstības rādītājs ir audzis, kā rezultātā palielinājusies arī robeža, no kuras uz konkrētu pašvaldību tiktu attiecināti īpaši drošības pasākumi un ierobežojumi. Patlaban šī robeža - 50% virs valsts vidējās saslimstības - ir 466,57 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju.

Rēķinot pēdējo 14 dienu saslimušo skaitu uz 100 000 iedzīvotājiem pēc aizvadītajā diennaktī notikušajām izmaiņām, 50% robežu virs valsts vidējā rādītāja nepārsniedz Limbažu, Smiltenes, Garkalnes un Mālpils novads, kuram otrdien valdības sēdē kopā ar vēl astoņām pašvaldībām tika noteikti papildus ierobežojumi.

Latvijas vidējais rādītājs par 50% joprojām tiek pārsniegts Varakļānu, Salacgrīvas, Aknīstes novadā, Daugavpilī, Mārupes, Krāslavas, Baldones, Ķekavas, Auces un Salaspils novadā.

14 dienu saslimstības līmenis uz 100 000 iedzīvotāju ir teorētisks rādītājs, kurš ļauj salīdzināt saslimstības līmeni teritorijās ar atšķirīgu iedzīvotāju skaitu, un tas nenorāda konkrētu saslimušo skaitu.

No aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem jaunajiem saslimušajiem 127 ir vecumā no 50 līdz 59 gadiem, 123 - vecumā no 30 līdz 39 gadiem, 102 - vecumā no 40 līdz 49 gadiem, bet citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.