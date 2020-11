Covid-19: Perevoščikovs komentē saslimstības pieauguma tempu

Viņš atklāja, ka aizvadītajā nedēļā kopumā atklāti 2573 Covid-19 gadījumi, kas ir tikai par 4,6% vairāk nekā nedēļu iepriekš. Salīdzinājumam, epidemiologs atzīmēja, ka pagājušajā mēnesī atklāto gadījumu pieauguma tendence bija aptuveni 45%, sasniedzot pat 60% atsevišķā nedēļā.

Līdz ar to Perevoščikovs prognozēja, ka, novērojot šādu pašu tendenci nākamajā nedēļā, saslimstības pieaugums apstātos.

Saslimstības tempa kritumu epidemiologs skaidro ar ieviestajiem piesardzības pasākumiem un ierobežojumiem, kas tādējādi ir pierādījušies efektīvi. Saslimstības tempa sarukums, pateicoties ieviestajiem ierobežojumiem, esot vērojams arī citviet Eiropā.

Vadoties pēc SPKC eksperta sacītā, patlaban no kopumā 30 Eiropas valstīm pusē ir vērojams saslimstības pieaugums. Tikmēr atlikušajās 15 saslimstības pieaugums ir apstājies, kamēr atsevišķos gadījumos saslimstība kopumā krītas.

Lai arī saslimstība ar Covid-19 Latvijā turpina pieaugt, patlaban tās apmērs ir zemākais Baltijas valstu vidū. Lietuvā saslimstība ir visaugstākā, pārsniedzot Latvijas par trīs reizēm. Igaunijā savukārt tā ir tikai nedaudz augstāka nekā Latvijā.

"Diemžēl, joprojām redzam, ka pozitīvo gadījumu īpatsvars pieaug, bet ļoti lēni," atklāja epidemiologs, norādot, ka pagājušajā nedēļā tas vidēji bijis 6,8%, liecinot par nelielu pieaugumu.

Jau ziņots, ka pagājušajā diennaktī Latvijā atklāti 457 saslimšanas ar Covid-19 gadījumi, savukārt vēl 13 pacienti miruši, liecina SPKC apkopotie dati.

Divas mirušās personas bijušas vecumā no 45 līdz 55 gadiem, vēl astoņas - no 75 līdz 85 gadiem, bet vēl trīs - no 85 līdz 95 gadiem.

Pēdējās diennakts laikā Latvijā veikti 7975 Covid-19 testi, no kuriem pozitīvi bijuši 5,7%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Latvijā kopumā līdz šim ar Covid-19 saslimušas 13 693 personas, bet 175 inficētas personas mirušas.

SPKC jaunākā sniegtā informācija liecina, ka audzis to personu skaits, kas reģistrētas kā izveseļojušās - no 1635 personām 21.novembrī līdz 1651 personai 24.novembrī, taču šis rādītājs pēdējos mēnešos kopumā mainījies salīdzinoši nenozīmīgi un daudzkārt lēnāk nekā sasirgušo skaits.