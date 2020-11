Tik daudz roku krēmu, bet kā atrast dziedējošāko? Ieteikums, ko meklēt starp sastāvdaļām

Āda ir viens no galvenajiem maņu orgāniem, kas pasargā no ārējās vides faktoriem, tieši tāpēc par to ir pienācīgi jāparūpējas.

Rudenī un ziemā, kad laiks kļūst aukstāks, gaiss izžūst, un ķermenis nespēj saglabāt ierasto mitruma līmeni. Centrālās apkures sausinātais gaiss spēj izsūkt dabīgās eļļas no ādas, padarot to par vieglu mērķi infekcijām. Aukstā laikā ir tendence attīstīties tādām ādas problēmām kā dermatīts, rozācija, aukstā nātrene un arī psoriāze.1

Ko darīt, lai āda saglabātu tās elastību un mitrumu:

Esiet piesardzīgi lietojot līdzekļus, kas satur ķīmiskas vielas, piemēram, trauku mazgājamos līdzekļus, veļas mazgājamos līdzekļus u.c.

Ādu mazgājiet saudzīgi un ar rūpēm, ierobežojot ziepju un dušas želeju izmantošanu.

Pasargājiet ādu no krasām temperatūras maiņām – piemēram, aukstā laikā sargājiet roku ādu no aukstuma, valkājot cimdus, karstā laikā – no saules sausinošās iedarbības.

Ikdienā uzņemiet organismam nepieciešamo ūdens daudzumu – pieaugušajiem tie ir 1,5 – 2 litri dienā.

Mitriniet savu ādu ar kopjošiem līdzekļiem, it sevišķi tajās ķermeņa vietās, kurās sausums ir visbiežāk sastopams – uz elkoņiem, ceļu locītavu rajonā, uz papēžiem.

Labs veids, kā pabarot ādu, ir lietot krēmus vai ziedes. Tomēr ne visi krēmi var sniegt dziedējošu efektu. Kā norāda “The Health Journal”, izvēloties krēmu, īpaša uzmanība ir jāpievērš tā sastāvdaļām.

Mūsdienās, kad veikalos piedāvāto roku krēmu klāsts ir pietiekami plašs, speciālisti iesaka izvairīties no sekojošām vielām produktos:

Parabēni,

Smaržas,

Formaldehīds,

Krāsvielas,

Triklozāns,

Nātrija laurila/laureta sulfāts,

Toluols.2

Savukārt viela, kurai būtu jābūt krēma sastāvā, lai dziedētu virspusējas brūces, sasprēgājumus un veicinātu jaunu ādas audu veidošanos, ir dekspantenols. Audos dekspantenols pārvēršas pantotēnskābē, savukārt pantotēnskābe atjauno ādas elastību un veicina brūču dzīšanu.

Pantotēnskābes iedarbība pierādīta vairākos pētījumos. Piemēram, Amerikas Klīniskās dermatoloģijas žurnālā publicētā rakstā vēstīts, ka pantotēnskābe, kas ir arī koenzīma A sastāvdaļa, ir būtiska normālai epitēlijaudu funkcijai.3 Dekspantenola labvēlīgā ietekme novērota arī pacientiem, kuriem veikta ādas transplantācija, rētu vai apdegumu ārstēšana. Regulāri lietojot dekspantenolu saturošus produktus, ādas kairinājumu, niezi, sausumu, raupjumu, zvīņošanos un plaisāšanu iespējams novērst pat dažu nedēļu laikā.

Krēmu, kura sastāvā ir dekspantenols, noteikti novērtēs arī mediķi, kuri īpaši bieži saskaras ar roku ādas sausumu regulārās roku mazgāšanas un dezinfekcijas dēļ.

Dekspantenola preparātu lietošana ir labi panesama, ar minimālu ādas kairinājuma vai sensibilizācijas risku.

Uz nakti ir ieteicams lietot biezākās konsistences krēmus, ziedes, kas veido pārklājumu, nodrošina ilgstošu mitrināšanu, ilgāk saglabājas uz ādas.

Viens no Latvijā pieejamiem un ražotiem preparātiem, kuras aktīvā viela ir dekspantenols, ir “Recreol” krēms un ziede. Vien uzklājot nelielu kārtiņu uz bojātās ādas ir iespējams to atjaunot. Viens grams “Recreol” satur 50 miligramus dekspantenola.

Lietošana: uzklāj krēmu vai ziedi plānā kārtiņā uz bojātās ādas virsmas vienu vai vairākas reizes dienā pēc nepieciešamības.

“Recreol” nesatur krāsvielas un antiseptiķus, tas ātri uzsūcas un sniedz patīkamu vēsuma efektu. “Recreol” ir piemērots kā bērniem, tā pieaugušajiem, to var lietot arī grūtniecības un barošanas ar krūti periodā. “Recreol” ir bezrecepšu medikaments, kas iegādājams Latvijas aptiekās un interneta aptiekās.

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet instrukciju. Vienmēr lietojiet zāles tieši tā, kā aprakstīts instrukcijā, vai arī tā, kā teicis ārsts vai farmaceits.

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.

1 Eske J., “What to know about winter rash”, “medicalnewstoday.com”, 2019 2 Fuqua M. K., “Combating Dry Winter Skin”, “thehealthjournals.com”, 2017 3 Ebner F, Heller A, Rippke F, Tausch I. “Topical use of dexpanthenol in skin disorders”. Am J Clin Dermatol. 2002;3(6):427-33.