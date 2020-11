Cīņā pret slavenāko no elpceļu vīrusiem

Dažādu vīrusu izplatība sākas jau novembrī, un saaukstēšanās ir viens no vēstnešiem, kas norāda – ir laiks parūpēties par savu veselību! Veselīgi ikdienas paradumi, aktivitātes svaigā gaisā un sabalansēts uzturs, kas satur šim laikam nozīmīgākos vitamīnus un minerālvielas, ir pamats stratēģijai, kā pārziemot veselam. Ne vien vairāki simti vīrusu, kas ierosina ziemas saslimšanas, bet arī Baltijas reģiona klimats un pašreizējā pandēmijas situācija ir tiešām liels izaicinājums sarežģītajai imūnsistēmai, uz kuru liktas lielas cerības – nesaslimt un justies labi. Ja ko tādu sagaidām no imūnsistēmas, arī mums pašiem ir jāpalīdz savam organismam uzņemt nepieciešamās un trūkstošās vielas.

Īstā vitamīnu kombinācija

Lai arī aptieku plauktos ir daudz un dažādu vitamīnu, zinātnieki ir meklējuši un arī atraduši dažādas minerālvielu un ārstniecības augu kombinācijas, kuras ir ne tikai iedarbīgas, bet arī īpaši piemērotas mūsu klimatiskajiem apstākļiem un ģeogrāfiskajam novietojumam. C vitamīns arvien ir viens no svarīgākajiem elementiem, kas nepieciešams stiprai imunitātei, tomēr tas nav vienīgais, ar kā palīdzību stiprināt imunitāti.

Organisma aizsargspēju aktivizēšanai visjaudīgākā būs kombinācija, kas sastāv no A, D, C, E, B6 un B12 vitamīniem, kā arī cinka, dzelzs, vara un selēna (1). Tie ir daži no svarīgajiem mikroelementi, kuriem ir imūnmodulējoša un antioksidanta iedarbība, tādējādi tie ietekmē organisma uzņēmību pret infekcijas slimībām, kā arī slimības gaitu un iznākumu.

Imunitātes atbalstam šāda kombinācija būtu jāuzņem ik dienas ar sabalansētu uzturu, vai, ja tas neizdodas – ar uztura bagātinātāju. Mikroelementu deficīts ir globāla sabiedrības veselības problēma, un tieši nepietiekami sabalansēts uzturs veicina arī dažādas saslimšanas. Jāņem vērā, ka stress, vides piesārņojums, smags fizisks un saspringts intelektuāls darbs, grūtniecība u.c. rada vēl lielāku organisma pieprasījumu pēc mikroelementiem. Tāpēc, arī tad, ja liekas, ka ikdienā ēdam veselīgi, vērts kritiski pārskatīt savus uztura paradumus, lai saprastu, vai ar ēdienu ikdienā tiek uzņemti visi stiprai veselībai svarīgie elementi. Pētījumu dati rāda, ka pat mūsdienu attīstītajās valstīs, kur pārtikas ir pietiekami, dažādu diētu un dzīvesveida paradumu dēļ cilvēki neuzņem pietiekami daudz uzturvielas (2). Dati arī parāda, ka līdz pat 30% Eiropas pieaugušo neuzņem pietiekami imunitātei tik svarīgo varu, selēnu, B9, B12 un C vitamīnus (3).

Pastāvīgi uzpildīt rezerves

Viena no ierastām un aplamām stratēģijām – sagaidīt, kad iztukšoto rezervju dēļ jau klāt pastāvīgs nogurums, imunitāte pamatīgi novājināta, un tad ar ļoti lielām devām mēģināt šo deficītu novērst. Speciālisti vērš uzmanību – uzņemot noteiktus vitamīnus un minerālvielas pārāk lielās devās, tie var nopietni kaitēt sirdij, nierēm un citiem orgāniem. Daudz prātīgāk un veselībai vērtīgāk ir šīm rezervēm nemaz neļaut iztukšoties un tā samazināt arī iespēju saslimt. Lai imunitāti spēcinātu un tā būtu gatava vīrusu uzbrukumiem, nepieciešamo mikroelementu komplekss profilaktiskos nolūkos jāuzņem jau kopš rudens sākuma līdz pat pavasara beigām.

Meklējot vislabāko

Kad pēc sarunas ar ģimenes ārsti apmēram kļuva skaidrs, kas man ir vajadzīgs, devos uz tuvāko aptieku. Tur farmaceite ieteica LYLimmunUP kompleksu, jo katra tā deva satur tieši tos vitamīnus un minerālvielas, ko ieteica mana ģimenes ārste– 4 imunitātei pašas nepieciešamākās minerālvielas – varu, cinku, selēnu un dzelzi, 5 imūnsistēmai nepieciešamākos vitamīnus – A, C, D3, B6 un B9, kā arī plašu augu ekstraktu klāstu– liepziedi, plūškoks, ehinācija, rozmarīns, citronmētra un aronija. Šis kopums gan imunitāti aizsargā, gan palīdz tai cīnīties ar saslimšanām, mazina iekaisumu un palīdz arī ātrāk atgūties, ja kāds vīruss tomēr noķerts. Pierādīts, ka vitamīni un minerālvielas, ko satur LYLimmunUP, ir pirmie palīgi imūnsistēmai gan aizsardzībai, gan lai atjaunotu spēku jau saslimšanas laikā:

Vitamīns A - stiprina organisma aizsargspējas un cīnās ar elpošanas ceļu, acu, kuņģa-zarnu trakta, kā arī citām infekcijām, turklāt samazina to norises ilgumu un smagumu

- stiprina organisma aizsargspējas un cīnās ar elpošanas ceļu, acu, kuņģa-zarnu trakta, kā arī citām infekcijām, turklāt samazina to norises ilgumu un smagumu Vitamīns C - šī vitamīna lietošana pat uz pusi var mazināt augšējo elpceļu iekaisuma ilgumu un smagumu, it sevišķi cilvēkiem ar fizisko slodzi un tiem, kuri uzturas zemā gaisa temperatūrā

šī vitamīna lietošana pat uz pusi var mazināt augšējo elpceļu iekaisuma ilgumu un smagumu, it sevišķi cilvēkiem ar fizisko slodzi un tiem, kuri uzturas zemā gaisa temperatūrā Vitamīns D3 - ir nozīmīgs ne vien saistībā ar kaulu stiprumu un locītavu veselību, bet tam ir nenovērtējama loma imūnistēmas stiprināšanā. Cilvēki ar zemu D vitamīna līmeni daudz biežāk saslimst ar augšējo elpceļu slimībām un ir pakļauti lielākam gripas riskam

ir nozīmīgs ne vien saistībā ar kaulu stiprumu un locītavu veselību, bet tam ir nenovērtējama loma imūnistēmas stiprināšanā. Cilvēki ar zemu D vitamīna līmeni daudz biežāk saslimst ar augšējo elpceļu slimībām un ir pakļauti lielākam gripas riskam Vitamīns B6 - nodrošina normālu sirds, nervu sistēmas un vielmaiņas darbību, sekmē sarkano asins ķermenīšu un hemoglobīna veidošanos

nodrošina normālu sirds, nervu sistēmas un vielmaiņas darbību, sekmē sarkano asins ķermenīšu un hemoglobīna veidošanos Vitamīns B9 - rūpējas par imūnsistēmas, sirds un asinsvadu normālu darbību, kā arī palīdz nodrošināt šūnu dalīšanos

rūpējas par imūnsistēmas, sirds un asinsvadu normālu darbību, kā arī palīdz nodrošināt šūnu dalīšanos Varš - palīdz apgādāt šūnas ar skābekli, ir viena no tām minerālvielām, kura arī gādā par kaulu stiprību un organisma kopējās imunitātes nodrošināšanu

palīdz apgādāt šūnas ar skābekli, ir viena no tām minerālvielām, kura arī gādā par kaulu stiprību un organisma kopējās imunitātes nodrošināšanu Cinks - piedalās šūnu atjaunošanās procesos, stiprina ādas, matu un nagu veselību, paātrina brūču dzīšanu, kā arī ir nozīmīgs cilvēka reproduktīvās veselības stiprināšanā

piedalās šūnu atjaunošanās procesos, stiprina ādas, matu un nagu veselību, paātrina brūču dzīšanu, kā arī ir nozīmīgs cilvēka reproduktīvās veselības stiprināšanā Selēns - selēnam ir liela nozīme šūnu aizsardzībā pret oksidatīvo stresu, vairogdziedzera normālas darbības nodrošināšanā un līdz ar to- tas iesaistās arī normālas vielmaiņas procesu nodrošināšanā

selēnam ir liela nozīme šūnu aizsardzībā pret oksidatīvo stresu, vairogdziedzera normālas darbības nodrošināšanā un līdz ar to- tas iesaistās arī normālas vielmaiņas procesu nodrošināšanā Dzelzs - gādā, lai sarkanajos asins ķermenīšos veidotos hemoglobīns un organisma šūnas ar tā palīdzību saņemtu skābekli no plaušām. Ja organismā trūkst dzels, var rasties skābekļa apmaiņas traucējumi, nespēks, bāla āda un galvas reiboņi.

LYLimmunUP mikroelementu daudzums ir gana liels, lai novērstu nepietiekamību, bet sabalansēts tā, lai nenomāktu organisma dabisko imūnsistēmu. Lai veselība ikvienā mājā!

Novembrī uztura bagātinātājs LYLimmunUP ir iegādājams ar atlaidi līdz -25% lielākajos aptieku tīklos Latvijā un interneta veikalā www.well24.eu ar bezkontakta piegādi visā pasaulē.

Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

1. Immune-boosting role of vitamins D, C, E, zinc, selenium and omega-3 fatty acids: Could they help against COVID-19? Hira Shakoor, Jack Feehan, Ayesha S. Al Dhaheri, Habiba I. Ali, Carine Platat, Leila Cheikh Ismail, Vasso Apostolopoulos, and Lily Stojanovska, Maturitas 2021 Jan; 143: 1–9.

2. Immune Function and Micronutrient Requirements Change over the Life Course Silvia Maggini, Adeline Pierre and Philip C. Calder. 2018 Oct; 10(10): 1531.

3. Mapping low intake of micronutrients across Europe G. B. M. Mensink, 1R. Fletcher, M. Gurinovic, 3I. Huybrechts, L. Lafay, L. Serra-Majem, L. Szponar, I. Tetens, J. Verkaik-Kloosterman, A. Baka, and A. M. Stephen.

Reklāmas raksts sadarbībā ar LYL love your life®