Zināms, kur reģistrēti aizvadītajā diennaktī atklātie Covid-19 gadījumi

Rīgā aizvadītajā diennaktī reģistrēti 248 jauni inficētie un kopumā 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits galvaspilsētā pašlaik ir 1872 cilvēki.

Savukārt Daugavpilī reģistrēti 46 jauni saslimušie un kopējais pēdējās divās nedēļās inficēto skaits ir sasniedzis 395 cilvēkus.

Gan Krāslavas, gan Smiltenes novadā aizvadītajā diennaktī ir reģistrēti 40 jauni saslimušie. Tādējādi Krāslavas novadā pēdējās 14 dienās saslimušo kopējais skaits ir sasniedzis 92, bet Smiltenes novadā - 52 iedzīvotājus.

Pa desmit jauniem saslimušajiem ir reģistrēti Jelgavā, Salaspils, Bauskas un Limbažu novadā, divu pēdējo nedēļu laikā inficēto skaitam Jelgavā sasniedzot 55, Salaspils novadā - 37, Bauskas novadā - 36, bet Limbažu novadā - 31 iedzīvotāju.

Pa astoņiem jauniem inficētajiem reģistrēti Liepājā, Jūrmalā un Talsu novadā, pa septiņiem - Ķekavas, Mārupes, Ogres un Stopiņu novadā. Virknē citu novadu aizvadītajā dienā reģistrēts mazāks inficēto skaits.

Savukārt pēdējo divu nedēļu laikā neviens jauns saslimušais vairs nav atklāts Vecpiebalgas novadā, kur iepriekš bija liels inficēšanās uzliesmojums.

Lielākais pēdējās divās nedēļās saslimušo kopskaits ir Rīgā - 1872, Daugavpilī - 395, Jūrmalā - 108, Krāslavas novadā - 92, Liepājā - 82, kā arī Rēzeknē - 80 iedzīvotāji.

No aizvadītajā diennaktī inficētajiem 97 ir vecumā no 40 līdz 49 gadiem, 88 vecumā no 30 līdz 39 gadiem, 76 ir vecumā no 50 līdz 59 gadiem, kā arī vecumā no 10 līdz 19 gadiem. Citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.

Kā ziņots, trešdien Latvijā atklāts līdz šim vienā diennaktī lielākais jauno Covid-19 gadījumu skaits - 533 sasirgušie, liecina SPKC apkopotie dati. Līdz ar to otro dienu pēc kārtas uzstādīts jauns Covid-19 gadījumu negatīvais rekords.

Pagājušajā diennaktī veikti 6833 Covid-19 izmeklējumi, kuri 7,8% gadījumu bijuši pozitīvi. Šis ir viens no līdz šim augstākajiem Covid-19 pozitīvo testu īpatsvariem. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.