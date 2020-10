Deguna skalojamā kanniņa - kad un kā to pareizi lietot?

Deguna skalojamā kanniņa ir sens trauks, ko bija iecienījuši indiešu jogi. Tas izskatās kā mazs Aladina lampas un iegarena mērces trauka apvienojums, un to izmanto, lai izskalotu deguna ejas, novērstu deguna tūsku, atvieglotu alerģijas simptomus un mazinātu jebkādas elpceļu infekcijas.

Kā to lietot?

Standarta metode ir šāda. Kanniņa jāpiepilda ar parastu sālsūdens šķīdumu un jāielej atsevišķi katrā nāsī, lai aizskalotu no deguna ejām visas gļotas un svešos kairinātājus. Domājams, ājurvēdas medicīnā šo metodi izmantojuši jau tūkstošiem gadu un tādējādi uzturējuši deguna gļotādu izcilā stāvoklī.

Kur ir pierādījumi?

Pretēji daudzām modernām dabiskās ārstniecības metodēm deguna skalojamās kanniņas efektivitāti pamato nopietni zinātniski pētījumi. Pierādīts, ka deguna skalošana ar sālsūdeni nāk par labu šādos gadījumos:

Ja ir hronisks sinusīts. Pētījumi liecina, ka tad, ja ir ilgstoši sinusīta simptomi, piemēram, aizlikts deguns un sāpes deguna apvidū, skalošana ar šo kanniņu ļoti labi palīdz. Kādā pētījumā, kur pacienti ar hroniska sinusīta simptomiem sāka katru dienu skalot degunu un turpināja to darīt sešus mēnešus, tika konstatēta vispārēja viņu stāvokļa uzlabošanās par 64%. Tā iespaidā varēja pat samazināt medikamentu devu. Ārstējot hroniskas iesnas un sinusīta simptomus, kanniņa pārspējusi arī visus aerosolus deguna skalošanai.

Alerģiskā rinīta gadījumos. Ja jums ir alerģija pret ziedputekšņiem, putekļu ērcītēm, mājdzīvnieku spalvām vai citiem alergēniem un no tā jums ir aizlikts vai pilošs deguns, deguna skalojamā kanniņa varētu būt tieši tas, kas nepieciešams. Par to liecina kāds pētījums, kurā piedalījās bērni, kas cieš no siena drudža. Viņi skaloja degunu un papildus lietoja antihistamīna preparātus. Salīdzinot ar stāvokli, kad bērni lietoja tikai medikamentus, viņu simptomi bija jūtami mazinājušies. Bērniem arī mazinājās vajadzība pēc medikamentu lietošanas. Tas pats attiecās arī uz grūtniecēm, kurām bija siena drudzis.

Patiesībā deguna eju skalošana var palīdzēt jebkuram pieaugušajam šādu alerģiju gadījumos:

Saaukstējoties un saķerot gripu. Rudenī deguna skalojamā kanniņa lieliski noder arī visu standarta saaukstēšanās un gripas gadījumos. Bērni, kas to lietoja kopā ar medikamentiem saaukstēšanās un gripas simptomu mazināšanai, atveseļojās īsākā laikā un iztika ar mazāku zāļu daudzumu nekā tie, kas degunu neskaloja. Turklāt kanniņas lietotāji uz pusi mazāk slimības dēļ kavēja skolu, un tiem bija tikai ceturtā daļa komplikāciju, salīdzinot ar bērniem, kas dzēra zāles saaukstēšanās un gripas simptomu mazināšanai.

Ja ir citas deguna dobuma problēmas. Deguna skalojamā kanniņa varētu būt arī kā debesu dāvana tiem, kas sasirguši ar akūtu sinusītu, astmu un deguna polipiem, kā arī pacientiem pēc deguna blakusdobumu operācijas.

Cilvēkiem, kam nozīmēta šāda operācija, deguna skalošana trīs reizes dienā sešas nedēļas pēc kārtas būtiski samazina izdalījumus no deguna un mazliet novērš arī tūsku, kas radusies dzīšanas laikā.

Kā tā darbojas?

Pamatdoma ir tāda, ka deguna dobuma skalošana palīdz attīrīt to no dažāda veida izdalījumu paliekām, netīrumiem un vielām, kas veido labvēlīgu vidi baktērijām, alergēniem un citiem kairinātājiem. Daudz sarežģītāks skaidrojums ir saistīts ar deguna iekšējo skropstiņu darbības uzlabošanu. Deguna skropstiņas ir mazi, matiņiem līdzīgi veidojumi deguna iekšienē, kas kustas turpu šurpu, lai aizvirzītu gļotas līdz kakla aizmugurējai sienai, kur tās turpina visu garo ceļu uz izeju, vai izbīda tuvāk deguna eju atverei, lai tās var izšņaukt. Pētījumi liecina, ka skalošana ar sālsūdeni paātrina abus procesus un attīra deguna ejas.

Vai tā ir droša?

Kanniņas izmantošana un deguna skalošana, šķiet ir diezgan droša, jo nav zinātnisku pētījumu, kas norādītu uz jebkādām metodes blaknēm.

Sliktākais, kas var notikt, var iedzīvoties nelielā deguna kairinājumā un sajust durstīšanu, bet no tā var izvairīties, mazinot sāls daudzumu šķīdumā, pielāgojot deguna skalošanas biežumu, mainot ūdens temperatūru vai pamēģinot visus nosauktos ieteikumus.

Parasti kanniņu iesaka pieliet ar remdenu ūdeni un pievienot 0,9–3% sāls šķīdumu.

Tomēr esiet uzmanīgi un pieraugiet, ka nekļūstat atkarīgi no deguna skalojamās kanniņas lietošanas. Saskaņā ar pētījumu, ko 2009. gada ikgadējā zinātniskajā konferencē prezentēja alergologs Dr. Talals M. Nsouli, deguna skalošana ar sālsūdeni ilgtermiņā var palielināt saslimšanu ar elpceļu infekcijām. Tas tādēļ, ka ilgstoša sālsūdens plūsma caur degunu aizskalo arī “labās” gļotas, kas darbojas kā pirmais aizsargvalnis pret infekcijām.

Kā skalot degunu?

Pagatavojiet šķīdumu

Lai pagatavotu sālsūdeni, ielejiet kanniņā 100 ml šķīduma.

Ieņemiet pareizo pozīciju

Pārliecieties pār izlietni tā, lai jūsu seja būtu vērsta uz leju. Nedaudz pagrieziet seju sānis un ielieciet kanniņas snīpīša galu deguna nāsī, lai tā pilnībā noslēgtu deguna dobuma ieeju. Nespiediet snīpīša galu pret deguna starpsienu.

Ielejiet šķīdumu

Sagāziet kanniņu tā, lai šķīdums ietek jūsu nāsī. Elpojiet caur muti. Šķīdums drīz iztecēs ārā pa otru nāsi.

Kad kanniņa ir tukša, izpūtiet abas nāsis, lai iztīrītu gļotu un sālsūdens paliekas. Maigi izšņauciet degunu salvetē un atkārtojiet šīs darbības ar otru nāsi.

Pagatavojiet paši savu šķīdumu

Mājas gatavots šķīdums darbojas tikpat labi kā veikalā pirktais. Izmēģiniet šo recepti, ko sagatavojusi Amerikas Alerģiju, astmas un imunoloģijas akadēmijas Rinosinusītu ārstniecības komisija.

Tīrā traukā sajauciet trīs tējkarotes sāls ar kaudzi (sāls nedrīkst saturēt jodu, pretsalipes vielas un konservantus) un divas tējkarotes cepamās sodas ar kaudzi. (Šo maisījumu var uzglabāt nelielā, cieši noslēgtā traukā.)

200 ml remdena destilēta vai vārīta ūdens pievienojiet vienu tējkaroti pagatavotā sāls un sodas maisījuma un izšķīdiniet. Pusi šķīduma izmantojiet vienai nāsij, otru pusi – otrai.

Ja vēlaties pagatavot vājāku šķīdumu vai, skalojot degunu, jūtat durstīšanu vai dedzināšanu, izmantojiet mazāk maisījuma, lai pagatavotu vājāku šķīdumu. Ja gatavojat šķīdumu bērniem, izmantojiet tikai pusi tējkarotes un 100 ml ūdens.

Neskalojiet degunu ar parasto krāna ūdeni. Bijuši divi gadījumi, kad, skalojot degunu ar kanniņu, ir iegūta nāvējoša smadzeņu infekcija, ko izraisījis inficēts krāna ūdens. Izmantojiet destilētu, filtrētu vai vārītu ūdeni un tad to atdzesējiet.