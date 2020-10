Ar Covid-19 inficēto priekšgalā: Rīga

Tālāk seko Stopiņu novads ar pieciem jauniem inficēšanās gadījumiem, pašvaldībā kopējam skaitam sasniedzot desmit iedzīvotājus.

Tikmēr Daugavpilī reģistrēti trīs jauni saslimšanas gadījumi, līdz ar to pilsētā patlaban reģistrēti 227 Covid-19 slimnieki, bet Jelgavā reģistrēti divi saslimšanas gadījumi, pilsētā kopējo saslimušo skaitu sasniedzot 14.

Jauni saslimšanas gadījumi pa vienam ir reģistrēti Babītes, Carnikavas, Ķekavas, Olaines, Priekuļu, Salaspils un Siguldas novados.

No jaunajiem saslimušajiem visvairāk ir vecuma grupā no desmit līdz 19 gadiem - 54 gadījumi. Tālāk seko saslimušie vecumā no 30 līdz 39 gadiem - 11 gadījumi, kā arī bērni vecumā līdz deviņiem gadiem - deviņi saslimšanas gadījumi.

Pa septiņiem jauniem saslimšanas gadījumiem ir reģistrēti vecuma grupās no 20 līdz 29 gadiem un starp 70 un vairāk gadus veciem iedzīvotājiem. Pa trim saslimušajiem ir vecuma grupās no 40 līdz 49 gadiem un no 60 līdz 69 gadiem, kā arī viens gadījums reģistrēts pacientam vecumā no 50 līdz 59 gadiem.

Jau ziņots, ka veicot 2169 Covid-19 izmeklējumus, aizvadītajā diennaktī reģistrēti 95 jauni inficēšanās gadījumi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati. Savukārt viens pacients ar apstiprinātu Covid-19 diagnozi miris.

Pagājušajā diennaktī 4,3% no visiem testiem bijuši pozitīvi. SPKC iepriekš skaidrojis, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 3% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Pagājušās diennakts laikā reģistrēta arī trīs saslimušo atveseļošanās no Covid-19, tādējādi līdz šim izveseļojušās 1325 personas.

Kopumā Latvijā veikti 364 012 Covid-19 izmeklējumi, bet saslimušas 2765 personas.

Nacionālā veselības dienesta dati liecina, ka pēdējās diennakts laikā stacionēti pieci pacienti ar Covid-19. Kopumā stacionāros ārstējas 65 pacienti, no kuriem 59 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet seši ar smagu slimības gaitu. Līdz šim no stacionāra izrakstīti 247 pacienti, starp kuriem ir gan atlabušie, gan mirušie.