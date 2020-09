LETA

No šodienas mainās pašizolācijas ievērošanas kārtība

Esi vesels Jauns.lv / LETA

Turpmāk no ārzemēm ieceļojušajiem cilvēkiem ir samazināts pašizolācijas termiņš no 14 uz desmit dienām, vienlaikus gan nosakot dažus izņēmumus, par to otrdien vienojās valdība.