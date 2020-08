Skaidrojam patiesību, vai ar Covid-19 testu inficē smadzenes...

Lūk, šā ieraksta teksts, kas sliktā tulkojumā palaists apritē latviešu publikai Facebook: “Corona testam ir pavisam cits mērķis nekā tam, kam tu tici vai ko viņi tev saka. Krūzes ievietošana ļoti dziļi deguna krustojumos rada kaitējumu hemato-encefalozajai barjerai galvaskausa dziļumā. Tāpēc testēšana tik ļoti sāp! Šī dziļā testa mērķis ir bojāt hemato-encefalozo barjeru un nodrošināt tiešu piekļuvi smadzenēm jebkurai infekcijai.”

Infekciju izraisot maska

Ieraksta autors aicina uzmanīties: “Infekciju izraisa maskas nēsāšana (kā gan tas nenotiek ar mediķiem, it īpaši operējošajiem – Red.), baktērijas, kuras var savākt maskā, un var rasties smadzeņu iekaisums. Hemato-encefalozā barjera ir daļa no šūnu slāņa kā robeža, kas aizsargā smadzenes no indes un neirotoksīniem, no vakcīnām, no smagajiem metāliem, baktērijām, pesticīdiem un citiem toksīniem, kas nepieder cilvēka smadzenēm.”

Kāpēc esot jāspiež stienītis caur degunu, lai ņemtu paraugu? “Varbūt čips ir stienīša galiņā? Vai viņi uzdrukā Covid-19 čipu uz gļotādas? Ko tu tādu vari atrast degunā, kas nebūtu tavā mutē? Pat ar ģenētiskajiem testiem mutes gļotādā nepietiek, lai ņemtu paraugus šeit?” izteiktas aizdomas, ka šī ir izsekošanas tehnoloģija.

Skaidro mediķis

"Kas Jauns Avīze" to lūdza komentēt E. Gulbja laboratorijas ārstam Jānim Stašulānam. “Šādos rakstos apgalvotās muļķības ir viegli atpazīstamas, jo tajos savārstīti nepareizi medicīniski jēdzieni ar absurdiem apgalvojumiem, kuru mērķis ir radīt bailes vai negatīvismu. Parastā valodas stilistika – briesmīgs tulkojums no svešvalodas. Pilnīga jaukšanās medicīniskajos terminos, piemēram, hematoencefālai barjerai nav nekāda sakara ar aizdegunes gļotādu,” norāda Stašulāns.

Paraugu – iztriepju – ņemšana no aizdegunes ir plaši lietota metode jau kopš 20. gadsimta sākuma. To lieto respiratoru vīrusinfekciju (tajā skaitā koronavīrusu), garā klepus un difterijas diagnostikā.

“Nepatīkamā sajūta parauga ņemšanas laikā ir aizdegunes gļotādas receptoru kairinājuma izpausme. Procedūra ir standartizēta, un, lietojot pareizos iztriepju ņemšanas piederumus, blakusparādību – gļotādas bojājumu – iespējamība ir ļoti niecīga,” skaidro ārsts.

Pašreiz praksē pārbauda arī testus no siekalām un siekalas plus deguna iztriepes, tomēr to diagnostika jutībā ir zemāka par aizdegunes paraugiem. “Murgus par čipu ievietošanu nazofaringeālās iztriepes laikā atļaušos nekomentēt…” piebilst Stašulāns.

Komentētāji dalās pieredzē

Monta: “Pilnīgs marasms. Nonākot slimnīcā (Vācijā), biju spiesta veikt Corona testu, nesāp pilnīgi nekas, un pie smadzenēm neviens tur netiek.”

Ināra: “Nodevu analīzes, jo vajag gastroskopijai. Nesāp ne grama, procedūra tika veikta korekti. (..) Viss tiek paskaidrots korekti un saprotami! (..) Valsts apmaksāta Covid-19 analīžu veikšana ikvienam valstspiederīgajam! Paldies par šo iespēju.”

Ināra: “Kādu krūzi jums ievietoja degunā? Alus, piena, kafijas!? Ar cepešpannu neieblieza pa galvu? Tādā gadījumā vēl varētu pieļaut murgaino fantāzijas lidojumu.”

Inta: “Lai slimnīcā stātos, tas diemžēl ir obligāti. Un nekas tur šausmīgs vai sāpīgs nav vispār!”

Linda: “Man nesāpēja nekas, kad ņēma testus, un līdz smadzenēm netika.”

Anita “Testu taisīju 2 reizes, nekas nesāp, neko nebojā! Īsi un ātri.”

Maira: “Tik dziļi deguna dobumā netiek bāzts vates kociņš! Man pirms acs operācijas veica šo testu!”

Rihards: “Pats tādu testu veicu Skotijā un reāli 2–3 cm dziļumā degunā un pie mandelēm, nepieskaroties mēlei! Nekā sāpīga, vairāk nepatīkama sajūta!”

