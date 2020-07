Gulbenes novads kļuvis par pašvaldību ar otru lielāko Covid-19 inficēto skaitu

No pagājušajā diennaktī reģistrētajiem 13 jaunajiem inficētajiem kopumā seši gadījumi ir atklāti Rīgā, izpētīja aģentūra LETA. Galvaspilsētā pašlaik ir 87 ar Covid-19 sasirgušie.

Savukārt Gulbenes novadā saslimušo skaits ir pieaudzis līdz astoņiem. Kā skaidroja Arāja, Gulbenes novadā ir konstatētas saslimušas kontaktpersonas jau agrāk reģistrētiem slimniekiem.

Gulbenes novads ir kļuvis par pašvaldību ar otru lielāko inficēto skaitu pēc Rīgas.

Tāpat pirmo reizi Covid-19 ir atklāts Viļakas novadā. Tur inficēto skaits nepārsniedz piecu gadījumu robežu.

Gulbenē un Viļakā saslimušie nav saistīti ar Uzbekistānas iedzīvotāju saslimšanu.

No pagājušajā diennaktī reģistrētajiem 13 inficētajiem, četri bijuši vecuma grupā no 40 līdz 49 gadiem, pa diviem bijuši vecuma grupā no 10 līdz 19 gadiem, no 60 līdz 69 gadiem un vecumā virs 70 gadiem. Savukārt pa vienam saslimušajam ir vecuma grupā no 20 līdz 29 gadiem, no 30 līdz 39 gadiem un no 50 līdz 59 gadiem.

Kā ziņots, aizvadītajā diennaktī Latvijā veikti 1345 Covid-19 testi, atklājot 13 jaunus saslimšanas gadījumus, liecina SPKC apkopotā informācija.

SPKC rīcība esošā informācija liecina, ka pieci saslimušie iebraukuši no Uzbekistānas. Septiņi no saslimušajiem ir kontaktpersonas, savukārt par vienu personu tiks precizēta papildus informācija.

Saslimušie Uzbekistānas iedzīvotāji Latvijā ieradušies strādāt, pastāstīja Arāja. Šiem cilvēkiem saslimšana norit vieglā formā, un jautājumu kārtošana par viņu pašizolēšanos notiek sadarbībā ar darbu vadītāju, kurš organizēja šo strādnieku ierašanos Latvijā.

Saslimušie Uzbekistānas iedzīvotāji Latvijā ieradušies šīs nedēļas beigās. Vaicāta par iespējamām viņu kontaktpersonām, Arāja skaidroja, ka pašlaik turpinās epidemioloģiskā izmeklēšana, un arī šis jautājums ir darba procesā.