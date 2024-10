Kādēļ autovadītājiem būs jāmaksā par katru nobraukto kilometru? Satiksmes ministrija: "Tas veicinās videi draudzīgāku transporta lietošanu!"

"Ceļu nodevu likuma projekts paredz, ka no 2030.gada tiks ieviesta ceļu infrastruktūras nodeva, kas transportlīdzekļa īpašniekam jāmaksā par valsts autoceļu infrastruktūras izmantošanu atkarībā no attāluma, kuru tas nobraucis un no transportlīdzekļa veida, nodrošinot principa "lietotājs maksā" un "piesārņotājs maksā" piemērošanu, tādējādi aizstājot līdzšinējo autoceļu lietošanas nodevu par laiku (vinjeti)," norāda ministrija.