Ilustratīvs foto. (Foto: Shutterstock.com)

Kā C vitamīns palīdz cīņā ar Covid-19? Atbild speciālists

Runā speciālists "Tautas Veselības Avīze"

Lasītāja Linda jautā: "Parādoties Latvijā pirmajiem saslimušajiem ar Covid-19, aptiekās tika izpirkts C vitamīns, arī no lieltirgotavām tas pazuda. Vai tiešām C vitamīns var kaut kā līdzēt?"