Perevoščikovs uzskata, ka pozitīvo testu īpatsvars svētku laikā nav nekas neparasts

Jautāts, vai nav pamata satraukumam, ka pie ievērojami mazāka testu skaita ir lielāks pozitīvo testu procents, Perevoščikovs norādīja, ka sestdien pozitīvo testu īpatsvars bija 5%.

"Tas nav nekas neparasts, arī Igaunijā pozitīvo testu īpatsvars ir ap 5%. Iepriekš, atkarībā no dienas, pozitīvo testu īpatsvars bija no 1% līdz 4%, līdz ar to nekāds būtisks pieaugums nav vērojams," sacīja Perevoščikovs.

Eksperts skaidroja, ka tas ir arī saprotams - brīvdienās vairāk testējas tie, kuriem jau varētu būt kādas klīniskas inficēšanās pazīmes, bet tie, kam slimības pazīmju nav, brīvdienās uz testiem nav devušies.

Jau ziņots, ka sestdien konstatēts 21 jauns Covid-19 saslimšanas gadījums, līdz ar to slimība līdz šim valstī reģistrēta 651 cilvēkam.

Aizvadītajā diennaktī veikti 418 testi, kamēr kopš vīrusa parādīšanās kopumā veiktas jau 28 214 analīzes.

Patlaban 43 pacienti ir stacionēti, tajā skaitā 41 ar vidēju slimības gaitu, bet divi - ar smagu slimības gaitu.

Veselības ministre Ilze Viņķele sociālajā tīklā "Twitter" norāda, ka, lai gan paplašinātas testējamo grupas un arī ģimenes ārsti var nosūtīt pacientus uz Covid-19 testēšanu, testu skaits brīvdienās sarucis.

"Analizējam cēloņus un veiksim algoritma izmaiņas, mudinot testēties. Plaša testēšana joprojām ir mūsu mērķis un būtisks pretepidēmijas pasākums," raksta Viņķele.

SPKC pārstāve Ilze Arāja sacīja, ka mazāks sestdien veikto testu skaits varētu būt skaidrojams ar to, ka testēšanas vietas Lieldienās strādā brīvdienu režīmā.

Informācija par jaunatklāto gadījumu ģeogrāfisko izplatību tiks apkopota pēcpusdienā, norādīja Arāja.

Kā vēstīts, SPKC svētdien saņēmis divus ziņojumus par mirušiem cilvēkiem, kas bija inficējušies ar Covid-19. Līdz ar to kopumā Latvijā līdz šim miruši pieci cilvēki, kas bija inficējušies ar Covid-19 infekciju, par vēl diviem cilvēkiem, kuri miruši ārpus stacionāra, SPKC gaida pataloganatoma slēdzienu, lai noteiktu nāves cēloni.

Jau ziņots, ka Ministru kabinets otrdien lēma pagarināt Covid-19 pandēmijas dēļ Latvijā izsludināto ārkārtējo situāciju līdz 12.maijam.

Veselības ministrija atgādina, ka ārkārtējās situācijas laikā ciemošanās nav atļauta, un tas attiecas arī uz svētku laiku.

Veselības ministrija uzsver, ka patlaban drošākais veids, kā pasargāt savus tuviniekus, īpaši seniorus, ir ciemiņu neuzņemšana un nedošanās ciemos. Pat, ja tas nozīmē atcelt vismīļākās vecmāmiņas satikšanu, ministrija aicina sargāt sev tuvo cilvēku veselību un šādas tikšanās atcelt.

Kā skaidro ministrijas pārstāvji, patlaban ir aizliegti jebkādi privāti pasākumi, ja tajos piedalās tie, kas nedzīvo kopā. Tas nozīmē, ka svinības vai ciemošanās pie radiem, draugiem, vecvecākiem, pasēdēšana dārzā ar kaimiņiem, svešu bērnu pieskatīšana vai jebkādi citi privāti satikšanās pasākumi, tostarp Lieldienu svinēšana, kuros iesaistīti cilvēki, kas nedzīvo kopā, ir aizliegti.