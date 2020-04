“Daudzi palīdzību šobrīd izvēlas nemeklēt” narkoloģe komentē alkohola lietošanas paradumus Covid-19 krīzes laikā

Sarunā ar Jauns.lv RPNC Narkoloģiskās palīdzības dienesta vadītāja dr. Astrīda Stirna atklāja, ka palīdzības sniegšanas gadījumu skaits ārkārtējās situācijas laikā nav palielinājies – tas pat ir nedaudz sarucis.

Šīm izmaiņām gan esot ne tas pozitīvākais skaidrojums.

Pēc pandēmijas varētu pieaugt pacientu skaits

“Šobrīd centrā palīdzību sniedzam tikai smagiem, akūtiem gadījumiem. Turklāt būtu jāņem vērā, ka daudzi cilvēki, kuri, runājot par problēmām ar alkohola lietošanu, ir riska grupā, iespējams, nemaz nevēršas pēc palīdzības, jo pašreizējā dzīves situācija no viņiem nepieprasa sevi uzturēt kārtībā – ir dota atļauja strādāt no mājām, daudzi darbu ir zaudējuši. Alkohols ir vēl pieejamāks un tā patēriņš turpinās no mājām,” telefonsarunā apgalvo RPNC speciāliste.

Viņa arī atklāj, ka centrā – arī spēkā esot ārkārtējās situācijas ierobežojumiem, uz pārbaudēm joprojām nonāk cilvēki, kurus policisti reibumā ir aizturējuši ielās.

Šobrīd likuma grozījumu dēļ alkoholu atļauts tirgot internetā, tāpēc esot radusies situācija, kad tie, kuri saistībā ar pārmērīgu apreibināšanos, ir riska grupā, daudz ērtāk var tikt pie dzērieniem, lai tādējādi cīnītos ar spriedzi, norāda RPNC Narkoloģiskās palīdzības dienesta vadītāja. To vidū esot arī daudz jauniešu.

“Domāju, ka, lai arī šobrīd statistika lielākoties ir palikusi nemainīga un brīžiem pat šķietami uzlabojusies, pēc šīs globālās krīzes beigām, kad dzīve pakāpeniski atgriezīsies ierastajā ritmā, mēs varēsim novērot pacientu pieplūdumu,” uzskata Stirna.

Ņemot vērā pašreizējo situāciju, speciāliste arī nosodīja alkohola tirgošanu ar dažādu akciju palīdzību, kas piedāvā īpaši izdevīgu cenu, ja tiek pirkts vairāk.

Līdz Covid-19 krīzes beigām alkohols būs nopērkams internetā

Jauns.lv jau ziņoja, ka 21. martā Saeima, uz ārkārtējās situācijas jeb Covid-19 izplatības laiku atļāva internetā iegādāties alkoholu.

Likumā atļauts realizēt akcīzes preces, izmantojot distances līgumu, izņemot tabakas izstrādājumus un elektroniskajās cigaretēs izmantojamos šķidrumus.

Reizē aizliegts realizēt alkoholiskos dzērienus personām, kuras jaunākas par 18 gadiem, kā arī aizliegts alkoholu realizēt laikā no plkst. 22 līdz plkst. 8.

Saskaņā ar Finanšu ministriju (FM) šādas izmaiņas virzītas, lai veicinātu cilvēku palikšanu mājās un pašizolācijas ievērošanu.

Tāpat lēmums pieņemts mazo vīna darītavu atbalstam ārkārtējā situācijā. FM akcentē, ka piegādes veicējam būs jāpārliecinās, ka pircējs ir vismaz 18 gadus vecs.

Alkoholisko dzērienu pasūtīšanu un piegādi drīkstēs veikt tikai noteiktajā laikā no plkst.8 līdz 22. Par šo noteikumu pārkāpšanu paredzēts administratīvais sods.

Bažas par ierobežojumu ietekmi uz cilvēku uzvedību raisa arī policijas statistika, kas liecina par vērā ņemamu agresijas un vardarbības pieaugumu ģimenēs, kopš tika ieviesti ar Covid-19 pandēmiju saistītie pulcēšanās aizliegumi un citi ierobežojumi.