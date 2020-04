Vai palīdzēs elpošanas vingrinājumi? Ieteikumi, kā ātrāk atgūties vieglas saslimšanas gadījumā

Ieteikumus, kā paātrināt atveseļošanās procesu, laikrakstam "The Guardian" sniedz Liverpūles tropiskās medicīnas skolas infekcijas slimību pasniedzējs ārsts Toms Vingfīlds.

Ķermenim tikt galā ar vīrusu palīdzēs imūnsistēmas stiprināšana. Tomēr, ja slimības simptomi ir smagi, nekavējoties jāsazinās ar ārstu. Vieglos saslimšanas gadījumos, kā arī imūnsistēmas stiprināšanai, speciālists iesaka sekojošo.

Sargā savas plaušas

Jāizvairās no visa, kas kaitē plaušām - jāatmet smēķēšana, jāizvairās uzturēties cigarešu dūmu tuvumā, nedrīkst pakļaut citus pasīvajai smēķēšanai.

Nav ieteicami arī jebkāda cita veida dūmi. Alerģiju gadījumā jāizvairās no visa, kas var kaitēt plaušām. Vingfīlds norāda, ka viena no pandēmijas labajām blakusparādībām ir gaisa kvalitātes uzlabošanās. Arī viegli fiziskie vingrojumi var uzlabot plaušu darbību.

Uzlabo imūnsistēmu

Nekāda brīnumlīdzekļa imunitātes uzlabošanai nav. Ir jāievēro tas, ko norādīs jebkurš ārsts - samaziniet alkohola patēriņu, vingrojiet, labi izgulieties un izvairieties no stresa. Svarīgs ir daudzveidīgs, sabalansēts uzturs, kurā ir daudz dārzeņu un augļu.

Imūnsistēmu stiprina arī D vitamīns, kuru uzņemam ar saules palīdzību, norāda ģimenes ārsts Amirs Hans. Tāpēc ikdienā nevajadzētu aizmirst par pastaigām svaigā gaisā, protams, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus, izvairoties no pūļiem.

Atpūties, kad sāc novērot simptomus

Daudzi cilvēki, kuriem apstiprināta Covid-19 saslimšana, kā pirmo simptomu min nogurumu. Tā kā ķermenis izmanto enerģiju, lai cīnītos pret vīrusu, pat vieglos saslimšanas gadījumos atsevišķās dienās pacients var justies ļoti noguris. Protams, nav aizliegts turpināt darīt ikdienā ierastās un svarīgās lietas, piemēram, gatavot ēst, tomēr vairāk laika vajadzētu veltīt atpūtai.

Kad cilvēkam ir drudzis, ķermenis sāk izmantot enerģiju, lai paaugstinātu ķermeņa temperatūru, padarītu vidi par nelabvēlīgu vīrusa pavairošanai. Nevajadzētu gaidīt brīdi, kad jūtaties iztukšots, ir jāatpūšas uzreiz, citādi tērējat pārāk daudz enerģijas, kas nepieciešama vīrusa uzvarēšanai.

Dzer daudz šķidruma

Tāpat kā ikdienā, arī saslimšanas gadījumā vajadzētu dienā izdzert vismaz divus līdz trīs litrus ūdens. Paaugstinātas temperatūras gadījumā ķermenis var dehidrēties. Ja novērojat, ka pārāk reti dodaties uz labierīcībām, ir jāmeklē ārsta palīdzība, norāda ģimenes ārsts.

Kā "nosist" temperatūru?

Vingfīlds iesaka lietot paracetamolu, nevis ibuprofēnu. Kādā brīdī mediķi izteica bažas, ka ibuprofēns, kas ir pretiekaisuma līdzeklis, varētu saasināt koronavīrusa simptomus, tomēr pagaidām nav pietiekami daudz pierādījumu, kas to apstiprinātu. Ja tomēr ārsts izraksta ibuprofēnu, noteikti ieteicams painteresēties, kāpēc ārsts pieņēmis tieši šādu lēmumu.

Nepaļaujies uz "brīnumlīdzekļiem"

Pandēmijas laikā sarosījušies arī krāpnieki, kuri sola slimību izārstēt ar dažādām brīnumtabletēm vai ierīcēm. Tikai ārsts zinās pareizo atbildi uz jautājumu, kādus medikamentus lietot saslimšanas gadījumā, tāpēc svarīgi ir konsultēties ar savu ģimenes ārstu.

Tāpat skeptiski jāraugās uz padomiem Covid-19 ārstēšanai lietot C vitamīnu vai ķiploku. "Ķīnā C vitamīnu lieto intravenozi ļoti, ļoti lielās devās. Tabletēs ir pilnīgi cita deva. Speciālisti joprojām piesardzīgi izturas pret intravenozā C vitamīna lietošanu koronavīrusa gadījumā," stāsta Hans. C vitamīna tabletes no lielveikala nepalīdzēs izārstēt Covid-19. Un ārsti noteikti neiesaka to lietot lielās devās.

Tāpat speciālisti aicina neticēt dažādiem "superproduktiem", kuri tās sārmainās dabas dēļ varētu atvairīt vīrusu. Piemēram, ķiploks labi noder saaukstēšanās gadījumā, bet nav nekādu pierādījumu, ka tas varētu aizsargāt pret Covid-19.

Vai elpošanas vingrinājumi var palīdzēt?

Tas vēl nav skaidrs. Kā norāda Vingfīlds, cilvēkiem ar astmu un tiem, kuri atgūstas no pneimonijas, ārsti bieži iesaka elpceļu vingrojumus. Liekot plaušām atvērties, pacienti mēģina atbrīvoties no tajā uzkrātā šķidruma un iekaisuma.

Kā stāsta dakteris Hans, koronavīruss izraisa iekaisumu ap alveolām, samazinot plaušu kapacitāti. Ja veselības stāvoklis ir tik stabils, ka ļauj ārstēties mājās, tad elpošanas vingrinājumi tiešām varētu palīdzēt. Ārsts iesaka veikt dziļas ieelpas.

Tomēr citi speciālisti norāda, ka, lai gan šādi vingrinājumi ir šķietami nekaitīgi veselīgiem cilvēkiem, tie var pasliktināt veselības stāvokli cilvēkiem ar elpošanas problēmām. Tomēr, ja ir vēlme veikt vingrinājumus, ieteicams izdarīt trīs vai četras ieelpas, lai neradītu hiperventilāciju un reiboni, un, ja jums ir koronavīrusa simptomi, vingrinājuma laikā nav nepieciešams gaisu izklepot. Ārsti mudina ieelpot caur degunu, jo deguns ir svarīgs, lai mitrinātu ieelpoto gaisu.

Nav pierādījumu, ka šie vingrinājumi palīdzētu veseliem cilvēkiem sagatavoties slimībai, tomēr citiem tie noder stresa mazināšanai. Elpas trūkuma gadījumā tomēr nekavējoties ir jāzvana mediķiem, nevis jācenšās pašam atjaunot elpošanas darbību. Lai atvieglotu elpošanu, speciālisti iesaka gulēt uz vēdera. Šādā pozā bieži vien guļ arī pacienti, kuri pieslēgti plaušu ventilācijai. Tomēr tas nav ieteicams veciem cilvēkiem, cilvēkiem ar kustību problēmām un grūtniecēm.