Kādēļ Zviedrija iet savu ceļu un neievieš striktus ierobežojumus? Intervija ar zviedru epidemiologu

Daļa sabiedrības uzskata, ka Zviedrija vilcinās. Inficēšanās ar Covid-19 tur līdz šim konstatēta 3046 cilvēkiem, no kuriem 92 ir miruši.

Britu medijs BBC uz interviju aicinājis zviedru epidemiologu Andresu Tegnellu. Viņš norāda, ka viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ Zviedrijā nav ieviesti būtiski ierobežojumi, esot tas, ka valsts neesot pieredzējusi tādu pašu strauju saslimstības pieaugumu ar Covid-19 kā citas valstis, piemēram, Lielbritānija.

Daži cilvēki uzskata, ka tās valstis, kuras ieviesušas stingrus ierobežojumus agrāk, ir parādījušas labākus rezultātus. Vai Jūs neuztrauc doma, ka varbūt šādu pasākumu ieviešana vēlāk – var būt par vēlu?

Es nezinu, cik liela patiesība tā ir. Tas ir atkarīgs, kādus pasākumus ievieš un uz cik ilgu laiku. Mēs ejam līdzīgu ceļu kā Dānija, kas gan ir ieviesusi vairāk ierobežojumu.

Tas ir diezgan sarežģīti, jo daudzas pasaules valstis šobrīd ir dažādos pandēmijas attīstības posmos. Manuprāt, ir jāredz, kā situācija attīstās ilgākā laika posmā.

Cik pārliecināts Jūs esat, ka pieņemat pareizos lēmumus?

Es nedomāju, ka kāds var būt pārliecināts, ka pieņem pareizos lēmumus, jo nekas šāds iepriekš nav noticis. Pārliecināti nevar būt ne tie, kas pieņem drastiskus ierobežojumus, ne arī tie, kas pieiet ar saudzīgāku redzējumu.

Kādi varētu būt trūkumi, ieviešot plašāka mēroga ierobežojumus?

Es domāju, ka sekas var būt ļoti dramatiskas. Piemēram, ja mēs ieviesīsim ierobežojumus Zviedrijā, tad mēs pazaudēsim 20-25% darbaspēka. Īpaši medicīnas sektorā mēs nevaram atļauties zaudēt darbaspēku, jo tad medicīnas aprūpe apstāsies.

Vai Jūs domājat, ka britu valdība pieļāvusi kļūdu, ieviešot striktus noteikumus?

Es nezinu. Varbūt mēs to kādu dienu uzzināsim, bet es par to šaubos. Šobrīd aizvien vairāk valstu iet vienu un to pašu ceļu.

Kad Jūs zināsiet, vai esat veicis pareizo lēmumu?

Mēs turpināsim raudzīties, kā izvēršas situācija Zviedrijā un citviet pasaulē. Mēs esam sagatavojušies ieviest izmaiņas, ja tādas tiešām būs nepieciešamas. Mēs to darīsim, ja strauji pieaugs saslimstība ar Covid-19, vai ja mēs redzēsim, ka kādas citas valsts ieviestie noteikumi strādā tik labi, ka tie derētu arī Zviedrijai.

Jums jābūt zem neiedomājama spiediena... Noteikti, ka ir daudz brīžu, kad sevi apšaubāt.

Vienmēr ir šaubas. Esmu pārliecināts, ka šaubās arī Lielbritānija, Vācija un Itālija. Visiem ir šaubas. Kā jau es iepriekš minēju – neviens iepriekš nav pieredzējis šādu situāciju. Nav jau vienas pareizas receptes, kā rīkoties. Mēs visi cenšamies darīt labāko šajā situācijā.