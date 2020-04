Kā atbrīvoties no smagajiem metāliem organismā

Smagie metāli kā svins, kadmijs, dzīvsudrabs un arsēns vidē ir tik bieži sastopami, ka zināmā mērā mēs visi ar tiem varam būt piesārņoti. Taču šo smago metālu klātesamība organismā nenozīmē, ka par tiem nav vērts raizēties. Tie visi ir iespējami kancerogēni vai pierādīts, ka tie ir kancerogēni, un tiem var būt plašs toksisks efekts. Smagie metāli var radīt nervu sistēmas un hormonu problēmas, imūnsistēmas darbības traucējumus un bojāt sirds un asinsvadu sistēmu.

Mūsu organismā ir iestrādāta detoksikācijas sistēma, kas ļauj to atbrīvot no smagajiem metāliem un citām kaitīgām vielām, taču dažādi faktori, piemēram, gēni, uzturs un dzīvesveids, var atstāt ietekmi uz šīs sistēmas darbību. Ja ir bieža saskare ar smagajiem metāliem vai citiem piesārņotājiem, tas var, piemēram, nomākt detoksikācijas sistēmu un vājināt ķermeņa spējas tos iznīcināt.

Pirmais solis. Izvairieties no tiem!

Sāksim ar to, ka vispirms vajadzētu mēģināt noskaidrot, kā jūs varētu būt pakļauti svina un dzīvsudraba iedarbībai un veikt pasākumus, lai turpmāk ar tiem nesaskartos. Dzīvsudrabs, visticamāk, tiek uzņemts ar uzturu. Ar dzīvsudrabu var būt piesārņotas zivis un jūras produkti, tāpēc būtu vērts apsvērt, vai bīstamākos nevajadzētu izslēgt no ēdienkartes. Lai nodrošinātu pietiekamu neaizstājamo taukskābju daudzumu, Omega 3 taukskābes var lietot papildus. Lai izvairītos no svina, pirmām kārtām lietojiet ūdens filtru un regulāri uzkopiet māju.

Otrais solis. Izsvīstiet

Viss, kas liek svīst, – vingrošana, sauna, tvaika pirts – palīdz no ķermeņa izdalīt kaitīgās vielas, arī smagos metālus. Pētījumi apstiprina, ka svins un dzīvsudrabs izdalās ar sviedriem.

Daudzi detoksikācijas speciālisti, tostarp mūsu žurnāla eksperte Dr. Sāra Maihila (Sarah Myhill), jo īpaši iesaka infrasarkano pirti, kurā ķermeni sasilda infrasarkanais starojums. Daktere Maihila iesaka katru dienu īsus infrasarkanās pirts seansus – tik ilgus, līdz sāk izdalīties sviedri –, taču sākt sviedrēties vajadzētu divas reizes nedēļā un pakāpeniski pirts apmeklējuma reizes palielināt.

Pēc sviedrēšanās vienmēr ir jānoskalojas dušā, citādi izsvīstās kaitīgās vielas var atkal uzsūkties, kā arī jādzer ūdens, lai atjaunotu zaudēto šķidrumu, un jālieto kompleksās minerālvielas, lai atjaunotu minerālu līmeni organismā.

Infrasarkanās pirtis ir daudzos veselības veicināšanas centros. Pirms to apmeklēšanas ieteicams arī pakonsultēties ar ārstu.

Trešais solis. Pievērsiet uzmanību tam, ko ēdat

Veselīgs, sabalansēts uzturs, ar kuru uzņemat pietiekami olbaltumvielu, šķiedrvielu un galvenos vitamīnus un minerālvielas, ir ļoti būtisks, lai nodrošinātu efektīvu detoksikācijas sistēmas darbību. Produkti, kas īpaši veicina attīrīšanos no smagajiem metāliem, ir ķiploki, sīpoli, tomāti, vīnogu sula un zaļā tēja. Vēl viens garšaugs, kas var palīdzēt izvadīt no organisma dzīvsudrabu un svinu, ir sējas koriandrs jeb kinza (Coriandrum sativum). Tas bieži ir uztura bagātinātāju sastāvā, kuri paredzēti detoksikācijas veicināšanai, bet koriandru var pievienot arī ēdienam – zupām, mērcēm un salātiem.

Vai zinājāt?

Dabiskas smago metālu piesaistītājas, kas palīdz tos izvadīt no organisma, ir aļģes, un vispopulārākās šajā ziņā ir hlorella un spirulīna. Pagaidām gan trūkt klīnisko pētījumu, kas to apliecinātu, taču eksperimenti ar dzīvniekiem liecina, ka hlorella var veicināt kadmija, svina un dzīvsudraba izvadīšanu, savukārt spirulīna spēj absorbēt svinu no notekūdeņiem un citiem šķidrumiem. Vēl jāņem vērā fakts, ka arī pašas aļģes var būt piesārņotas ar smagajiem metāliem, tāpēc, izvēloties uztura bagātinātāju, vienmēr jāpārliecinās, ka tas ir kvalitatīvs produkts.

Svarīgi, lai netrūktu vitamīnu un minerālvielu

Ja trūkst svarīgu minerālvielu, piemēram, selēna, cinka un kalcija, smagie metāli var vairāk uzkrāties un indēt organismu. Daži smagie metāli var pat izraisīt noteiktu minerālvielu izsīkumu. Tāpēc ir ļoti svarīgi pārliecināties, ka tiek uzņemts pietiekami daudz minerālvielu. Veiciet analīzes un nosakiet minerālvielu līmeni organismā. Pārbaudiet arī, kādi smagie metāli to piesārņojuši. Trūkstošās minerālvielas uzņemiet ar kvalitatīviem uztura bagātinātājiem, bet sadarbojieties ar pieredzējušu ārstu, lai noteiktu, kuras vielas un kādā daudzumā jums būtu vispiemērotākās. Ja meklējat to, kas varētu derēt kā labs sākuma variants, izvēlieties kvalitatīvu multiminerālvielu kompleksu.

Runājot par vitamīniem, svarīgi, lai netrūktu C, B1 un B6 vitamīni, jo tad organisms kļūst vairāk pakļauts smago metālu kaitīgajai iedarbībai. Kādā pētījumā, kurā piedalījās smēķētāji, dalībnieki katru dienu ar uztura bagātinātājiem uzņēma 1 g C vitamīna. Jau pēc nedēļas svina līmenis viņu asinīs bija samazinājies par 80 procentiem.

Ieteicamā dienas deva: 1–4 g C vitamīna, kā arī aktīvas iedarbības B grupas vitamīnu komplekss.