Ārvalstu prese: Zelenskis centās būt pieklājīgs, bet Trampu tas neiespaidoja
Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam atkal izdevies ietekmēt ASV prezidentu Donaldu Trampu, pēc piektdien notikušās Trampa un Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska tikšanās Vašingtonā raksta ārvalstu prese.
Laikraksts "The Washington Post" konstatē, ka Trampa tonis pēc telefonsarunas ar Putinu atkal mainījies. "Putina telefonsaruna ar Trampu ceturtdien bija kārtējais piemērs tam, kā Krievijas līderis cenšas aizkavēt vai mīkstināt Trampa stingros pasākumus, piesaistot viņu ar personīgu uzmanību vai solot tirdzniecības priekšrocības," raksta avīze.
Tas, kā piektdien notika Trampa un Zelenska tikšanās Baltajā namā, bija "kārtējais asais pagrieziens pēdējo mēnešu diplomātiskajā spēlē, Trampa noskaņojumam pārmaiņus svārstoties no simpātijām līdz aizkaitinājumam pret katru pusi", sacīts laikrakstā.
Vācijas žurnāls "Der Spiegel" konstatē, ka Zelenskis tikšanās sākumā saglabāja draudzīgu toni un gandrīz katrā teikumā iestarpināja "paldies", taču "šīs pieklājības frāzes nebija tādā līmenī, pie kāda Tramps ir pieradis".
"Varbūt tas ir viņa angļu valodas līmenis. Vai varbūt tas ir tāpēc, ka viņam nav talanta izrādīt cieņu. Kamēr citi pasaules līderi, šķiet, ir dzimuši meistari glaimošanā Trampam, var redzēt, ka [Ukrainas prezidentam] no sevis nākas izspiest katru uzslavu," teikts rakstā.
Trampa ierosinājums gan Krievijai, gan Ukrainai pasludināt sevi par uzvarētājām un "apstāties tur, kur tās ir", pēc autora domām, izklausījās naivs: "It kā runa būtu par kādu smieklīgu strīdu starp kaimiņiem, kas viņam rūp arvien mazāk un mazāk."
Spānijas avīze El Pais" raksta par gaidāmo Trampa un Putina tikšanos, nosaucot Budapeštas izvēli par tās norises vietu par "pliķi sejā Eiropai".
Eiropas Savienība (ES), kas centās piedalīties sarunās, ne tikai nesaņēma vietu pie sarunu galda, bet tai "tagad faktiski būs jānovāc galds un jāsamaksā rēķins", teikts laikrakstā.
Un, lai gan oficiāli Brisele apgalvo, ka Trampa un Putina tikšanās varētu būt noderīga, ja tā palīdzētu izbeigt karu, neoficiāli vairāki izdevuma avoti to nosaukuši par "politisku murgu" ES.
"Vieta tika izvēlēta apzināti - tā ir labvēlīga Krievijai, jo tā padziļina plaisas ES [politikā] pret Kremli," laikrakstam sacījis kāds Eiropas diplomāts.
"Putina un Trampa tikšanās Budapeštā parāda Ungārijas kā ES vājākā posma ģeopolitiskajā arēnā stratēģisku izmantošanu. Tā arī parāda pakalpīgo [Ungārijas premjerministru Viktoru] Orbānu, kurš ir vairāk parādā Krievijai un ASV nekā pašai ES, vienlaikus saņemot dāvanu laikā, kad viņš saasina savu kritiku par savienību, mēģinot glābt savu politisko nākotni," laikrakstam "El Pais" sacīja Hārvarda universitātes pētnieks Alberto Alemanno.