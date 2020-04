Imunologa ieteikumi veselības stiprināšanai vīrusu laikā

Kā saka speciālists, pastāv pavisam vienkāršas lietas, par kurām mēs piemirstam, bet kas ir ļoti efektīvas un palīdz izvairīties no infekcijas slimības smagas gaitas. “Pirmkārt, tā ir inhalācija. To var veikt arī ar vecmāmiņas metodi, nav noteikti jābūt inhalācijas aparātam. Jāņem katliņš ar karstu ūdeni, jāiepilina mazliet ēteriskās eļļas, piemēram, kadiķu eļļu, terpentīnu, Austrālijas tējas koka eļļu vai ko līdzīgu. Galvenais, lai ēteriskā eļļa būtu kvalitatīva. Un veiciet preventīvo inhalāciju, kad esat atgriezies no veikala vai citas ļaužu pilnas vietas,” iesaka Lauris Līcītis.

Arī pirms došanās iekšā veikalā der ieelpot kādu ēterisko eļļu un pusminūti ar pilnu krūti ieelpot svaigu gaisu, lai izvēdinātu plaušas.

Ļoti svarīgi ir novērst vitamīnu trūkumu. Ir dažādi veidi, kā to darīt. Var lietot sintētiskos vitamīnus, bet vislabāk der dabīgie. Lai uzlabotu sintētisko vitamīnu iedarbību, tiem labāk uzdzert nevis ūdeni, bet sulu vai uzkost kādu augli. Tad efekts būs labāks.

Tāpat vajag lietot eļļas, kuru sastāvā ir, piemēram, ķiploku ekstrakts. Jālieto produkti, kas bagāti ar fitoncīdiem. Tāpat ļoti veselīgi ir apēst pāris ķiploku daiviņas.

Regulāri jāvēdina telpas! Ja ir tāda iespēja, jālieto gaisa filtri ar jonizējošu efektu. Laba lieta ir arī aromterapijas lampas.

Ja jūs ciešat no gadalaiku maiņas, kas rada veselības problēmas, pievienojiet pārtikai dabīgos imūnmodulatorus – vielas, kas veicina un atjauno imunitāti.

Visi imūnmodulatori organismu ietekmē tonizējoši. Šādu preparātu lietošana aktivizē metabolismu, endokrīno un veģetatīvo regulāciju. Vielas vislabāk uzsūcas šķidrā veidā, piemēram, lietojot "imūnšotus". Visām imūnmodulējošajām zālēm ir vispārēja tonizējoša iedarbība uz mūsu ķermeni. Šādu zāļu uzņemšana aktivizē vielmaiņu, endokrīno sistēmu un veģetatīvo regulēšanu. Vislabāk uzsūcas šķidrās vielas. Piemēram, “imūnšoti”, savdabīgie “kokteiļi”, kas satur svarīgākās vielas imunitātes stiprināšanai no šitake sēnēm, jaunpiena un peru pieniņa. Tie ir ērti lietojami - atveriet un dzeriet tikai vienu reizi dienā.

Imūnmodulatori paaugstina organisma pretestību pret infekcijām, tādēļ ieteicams tos lietot ne tikai pavasarī, bet arī ziemā saaukstēšanās slimību laikā. Turklāt paaugstinās organisma noturība pret kaitīgiem apkārtējās vides faktoriem.

Mūsdienu straujajā dzīves ritmā nereti pasliktinās pašsajūta. Lauku iedzīvotāji vairāk lieto svaigus augļus, dārzeņus un piena produktus, bet pilsētnieki bieži vien pavirši kaut ko apēd uz ātru roku. Tāpēc jālieto labākie kompleksie vitamīni. Bez organisma pilnvērtīgas apgādes ar labvēlīgām vielām, veselības stāvoklis jūtami neuzlabosies.

Mēs esam pieraduši lietot tradicionālo grupu vitamīnus. Un tie ir pierādījuši savu efektivitāti. Tomēr zinātne nestāv uz vietas, tāpēc var nosaukt pazīstamas vielas, kas šajā sezonā mums atklājas no jauna, parādot savas spējas cilvēka imūnsistēmas stiprināšanā.

Šitake sēnes. Šo sēņu ķīmiskais sastāvs ir sarežģīts un tajās ir daudz vērtīgu, labvēlīgu vielu savienojumu: olbaltumvielas, aminoskābes (tajā skaitā arginīnu, histidīnu, leicīnu, izoleicīnu, tirozīnu, treonīnu, metianīnu, fenilalanīnu un valīnu), ogļhidrātus (tajā skaitā sēņu polisaharīdus lentinānu un glikānu), taukus (satur mono un polipiesātīnātās taukskābes), sēņu fitoncīdus, pārtikas šķiedrvielas, vitamīnus (C, B1, B2, B3, B6, B9, PP, E un D), kālija minerālsāļus, kalciju, magniju, nātriju, mangānu, fosforu. Tāpat šitake sēņu ārstnieciskās īpašības nosaka augsts dzelzs saturs, varš, cinks, selēns un citi elementi.

Jaunpiens satur vitamīnus un minerālus, kas nodrošina imūnsistēmas veselību. A vitamīna jaunpienā ir desmit reizes vairāk nekā asins plazmā. Tas imūnsistēmai ir vitāli svarīgs, īpaši aizkrūts dziedzerim, kas kontrolē imūnsistēmas funkcijas, sintezējot limfocītus un izstrādājot antivielas.

Peru pieniņa vērtība nav apšaubāma. Tas satur vairāk nekā 400 aktīvo komponenšu, starp kurām ir vitamīni, neaizstājamās aminoskābes, olbaltumvielas, fermenti, hormoni un citas sastāvdaļas. Bioloģiskā bišu pieniņa vērtība ir tajā, ka, iedarbojoties uz organismu, tas tik ļoti paaugstina imunitāti, ka tas pats spēj tikt galā ar slimībām. Klīniskie eksperimenti parāda, ka peru pieniņš ir pielietojams 70 dažādu slimību ārstēšanā.

Viss sākas šķīvī

Ja jūtat, ka jūsu organismam nepieciešama stiprināšana, daudzveidojiet savu ēdienkarti, īpašu uzsvaru liekot uz augļiem un dārzeņiem un atsakoties no kaitīgas pārtikas. Ir ļaudis, kas pavasaros sāk diētu, lai labāk izskatītos. Taču pavasaris nav labākais laiks, lai sāktu tievēšanu. Par savu figūru bija jāsāk rūpēties ziemā. Tieši sabalansēta, pilnvērtīga pārtika aizpildīs visus organisma ziemā ciestos zaudējumus.

Pavasara ēdienkartē, kas vērsta uz imunitātes stiprināšanu, jābūt kvalitatīviem skābpiena produktiem, kas satur bifidobaktērijas un laktobaktērijas, kas nodrošina normālu zarnu darbību. Zināms, ka cilvēka imunitāte sākas tieši gremošanas traktā, tādēļ savediet to kārtībā un tad tiksiet vaļā no daudzām slimībām.

Organismu vajag apgādāt ar antioksidantiem, kas ir vitamīni A,E un C. Šīs vielas neitralizē brīvo radikāļu iedarbību un tādā viedā paaugstina aizsardzības spējas. Lai papildinātu antioksidantu rezerves, ēdiet vairāk tādus produktus, kā:

burkāni,

citrusaugļi,

aknas,

augu eļļa.

Spilgti izteiktas antioksidantu īpašības ir tādām vielām kā flavonoīdi. Flavonoīdus satur valrieksti, pupiņas, tomāti.

Imunologi iesaka papildināt ēdienkarti ar minerālvielām. Tās ir dārzeņos un augļos - lapu salātos, brokoļos, sparģeļos, ābolos, gurķos. Nedrīkst aizmirst par mikroelementiem, bez kuriem nav iespējama vesela organisma darbība. Sevišķi svarīgs jūsu imunitātei ir selēns un cinks, jo tie veicina vielu sintēzi imūnsistēmā.

Selēna un cinka avoti pārtikā ir:

gaļa,

rieksti,

olas,

jūras produkti,

siers,

graudaugi,

aknas,

nieres.

Jāatceras arī, ka tikai ar ēšanas paradumu izmaiņām imūnsistēmas nostiprināšanai ir par maz. Nepieciešams daudz fizisku aktivitāšu. Kustība – tā ir dzīvība. Pat, ja nav laika sporta zālei un rīta skrējienam, taisiet rīta vingrošanu, veiciet pastaigas kopā ar ģimeni, staigājiet vairāk ar kājām un sabiedriskā transporta vietā brauciet ar divriteni. Ejiet aktīvās rotaļās ar bērniem, pieradiniet viņus pie kustībām – tas viņiem nākotnē palīdzēs būt veseliem un stipriem.