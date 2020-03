Drīzumā cer piegādāt vairākus miljonus masku un respiratoru

Kopā ar aizvadītajā naktī jau piegādāto kravu no Ķīnas, pavisam tuvākajā laikā iecerēts tikt pie aptuveni miljona respiratoru un pieciem miljoniem masku. Ar šiem krājumiem varētu pietikt vismaz mēnesim.

Vēl šīs nedēļas vidū slimnīcu rezerves pietika no pāris dienām līdz, varbūt pāris nedēļām. Un NVD vadītājs Edgars Labsvīrs atzina – ja tuvākās nedēļas vai divu laikā neizdosies paredzētās piegādes no Ķīnas, tad “mēs patiešām esam krīzē. Un to mēs nevaram pieļaut.”



Piemēram, šīs nedēļas vidū Austrumu slimnīca NVD bija ziņojusi, ka tai atlicis 17 tūkstoši masku, Stradiņa slimnīcai – vēl mazāk. Stradiņa slimnīcā aprēķināts – pie mērena notikumu attīstības scenārija, vienam mēnesim te vajadzētu ap 40 000 ķirurģisko masku un 5000 respiratoru.

Eiropā masku rezervju vairs nav. Nacionālajam veselības dienestam bijušas pārrunas ar piegādātājiem par precēm no Turcijas, arī Indijas, bet tur noteikti eksporta aizliegumi. Šobrīd maskas var atrast Ķīnā, bet par tām jākonkurē ar tādām valstīm kā ASV, Vācija, Francija.

Šīs nedēļas nogalē, izmantojot Latvijas nacionālo aviokompāniju “airBaltic”, kā arī Latvijas oficiālos kanālus, lai nodrošinātu loģistiku, viens no piegādātājiem uz Latviju no Ķīnas atveda 900 000 tūkstošus masku un 80 000 respiratoru. Piegādātāji ir Latvijas uzņēmumi, ražotāji – Ķīnas.

“Mēs pērkam no Latvijas komersantiem - tikai no vietējiem uzņēmumiem, no lieliem uzņēmumiem. Cenšamies strādāt tikai uz pēcapmaksas nosacījumiem. Līdz šim noslēgts ir viens līgums, un vēl daži līgumi ir fināla fāzē,” sacīja NVD direktors Edgars Labsvīrs.

“de facto” zināms, ka viena no kompānijām, kas piegādās preces ir “Lauma Fabrics”, otrs piegādātājs varētu būt ar vienu no aptieku tīkliem saistīts uzņēmums.

Nākamnedēļ ar starptautisku pārvadātāja sūtījumu tiek gaidītas kravas ar 140 tūkstošiem masku un 20 tūkstošiem respiratoru.

Bet pavisam tuvākajā laikā iecerēts nopirkt aptuveni miljonu respiratoru un piecus miljonus masku; ar to varētu pietikt mēnesim.

“No vienas puses, mēs gribam, lai esam drošībā un iepirkt krājumus. Tas ir viena - divu mēnešu apjomā. Bet mēs nedrīkstam iepirkt pārāk daudz. Jo tās maskas šobrīd maksā desmitkārt vairāk dārgāk, nekā maksā normāli,” saka Labsvīrs.

Vēlāk ir cerība, ka tirgus nomierināsies. Bet pagaidām, kad visas valstis metušās veidot krājumus, ķirurģisko masku cenas uzšāvušās debesīs: no agrākiem pāris centiem līdz pat vairāk nekā sešdesmit centiem par vienu. Nacionālais veselības dienests par sertificētu masku ar piegādi uz Rīgu maksās no 50-60 centiem.

Pamodušies arī viltvārži: Medicīnas iestādes saņem e-pastus ar mākslīgā intelekta tulkotiem piedāvājumiem nopirkt maskas – stilā līdzīgus kā mantojumu no svešzemju prinča. Turklāt šiem piedāvājumiem kā likums būs pievienots arī kāds sertifikāts. Paralēli tam, tirgū parādījušies vieglas peļņas tīkotāji, kuri preci noskatījuši kādā virtuālā tirgus placī. Bet noskatītā prece patiesībā ir, piemēram, sadzīves nevis ķirurģiskā maska, vai dažādu citu iemeslu dēļ to nemaz uz Latviju nemaz nevar atvest.

“Kad mums ir konkrēts piedāvājums, kad mēs tuvojamies līguma slēgšanai, tad mēs aizsūtam lūgumu pārbaudīt konkrētu uzņēmumu, konkrētu rūpnīcu, lai tā rūpnīca tur pastāvētu, vai reģistrācijas dokumenti ir kārtībā. Savukārt sertifikātus mēs pārbaudām šeit uz vietas, sadarbībā ar Zāļu valsts aģentūru un Veselības inspekciju,” uzsver Labsvīrs.

Eiropas Komisija gan tagad, krīzes apstākļos, atļāvusi ignorēt prasības pēc atbilstības sertifikāta marķējumu, tomēr tas attiecas uz gadījumiem, kad vairs nav, ar ko aizsegt seju.