Nedzērājas ķermenis pēkšņi kļūst par alkohola brūzi

Žurnālā "Annals of Internal Medicine" aprakstītais atklājums veikts nejauši, Pitsburgas universitātes klīnikā gatavojot 61 gadu vecu pacienti aknu transplantācijai. Viņa cieta no smagas cirozes un ielaista otrā tipa cukura diabēta. Šīs abas slimības ir bieži raksturīgas cilvēkiem, kas pārmēru aizraujas ar alkoholu, tāpēc ārsti īpaši nebrīnījās, ka urīna analīzēs regulāri uzrādās etilspirts.

Sieviete gan uzstāja, ka viņa tikpat kā nelieto grādīgos dzērienus, bet mediķi bija pārliecināti, ka viņa slēpj nepatīkamo patiesību, un ieteica pieteikties alkoholisma ārstēšanas kursam.

Tomēr kāds ārsts ievēroja, ka, neraugoties uz spirtoto urīnu, slimniece nepavisam neizskatās iereibusi. Viņš nolēma veikt rūpīgākas analīzes un atklāja, ka ne urīnā, ne asinīs nav atrodams etilglikuronīds un etilsulfāts – parastie spirta sadalīšanās produkti.

Tālākā izpētē noskaidrojās, ka sievietes urīnpūslī iemitinājusies Candida glabrata – alus raugam radnieciska vienšūnas sēnīte. Tā ir bieži sastopama veselu cilvēku mikroflorā, taču daudz mazākā apjomā. No pacientes paņemtais sēnītes paraugs laboratorijas apstākļos turpināja sašķelt glikozi, veidojoties etilspirtam.

Alkohola ražošanai nepieciešams cukurs, ūdens, raugs un bezskābekļa vide. Šādos apstākļos sākas rūgšana, cukuram pārtopot spirtā un izdaloties ogļskābajai gāzei.

Sievietes organisms diabēta dēļ netika galā ar cukura līmeni asinīs, un ievērojams daudzums glikozes nokļuva urīnā. Arī šajā vidē skābeklis netraucē, un sēnīte ķērās pie darba. Jaunatklātā slimība nosaukta par urinēšanas sistēmas pašrūgšanas sindromu (urinary auto-brewery syndrome). Izārstēt infekciju nav izdevies lielā mērā ielaistā diabēta un novājinātās imūnsistēmas dēļ.

Neko tādu mediķi vēl nav pieredzējuši, līdz šim spirta rūgšana dažas reizes novērota gremošanas sistēmā. Atšķirībā no urīnpūšļa šādi radies alkohols nokļūst asinīs ar visām no tā izrietošām sekām – no viegla reibuma līdz pat nelabumam un samaņas zudumam.