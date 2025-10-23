Ceturtās atvases gaidībās esošā Anna Kurņikova padalās ar retu foto, kur redzami viņas un Enrikes Iglesiasa bērni
Pēc ļoti ilga pārtraukuma bijusī tenisiste Anna Kurņikova iepriecinājusi savus fanus ar retu ģimenes fotogrāfiju - sportiste parādījusi, kā paaugušies viņas un spāņu dziedātāja Enrikes Iglesiasa kopīgie bērni. Attēlā visi redzami saposušies Halovīna masku ballei.
Anna Kurņikova reti publicē ierakstus savā personīgajā “Instagram” blogā. Pēdējo reizi viņa soctīklos ievietoja fotogrāfiju ar saviem un Enrikes Iglesiasa bērniem 2024. gada vasarā. Savukārt iepriekšējā fotogrāfija bija publiskota 2022. gada maijā. Bijusī tenisiste visbeidzot pārtraukusi klusēšanu, parādot retu attēlu ar izaugušajiem bērniem. Fotogrāfijā 44gadus vecā Anna ir redzama kopā ar dvīņiem Nikolasu un Lūsiju, kā arī jaunāko meitu Mariju. Visi pozē Halovīna kostīmos.
Mātes cerībās esošā tenisiste ir tērpusies cāļa tērpā, bet meitas – ķirbju kostīmos. Dēls Nikolass izvēlējies sporta tērpu, iespējams, iedvesmojies no sava mīļākā futbolista.
Fani bija sajūsmā par jauno fotogrāfiju, atzīmējot, ka bērni ar gadiem kļūst aizvien līdzīgāki saviem vecākiem.
Atgādināsim, ka augustā ģimenei pietuvināts avots ziņoja, ka Anna Kurņikova un Enrike Iglesiass gaida ceturto bērnu. Pāra tuvinieki apstiprināja šo priecīgo ziņu, norādot, ka topošie vecāki ir "cerību pilni" un laimīgi kļūt par mammu un tēti vēl vienai atvasei. Tiek lēsts, ka mazulim jānāk pasaulē jau līdz šī gada beigām.
Anna Kurņikova un Enrike Iglesiass sāka satikties 2001. gada beigās, drīz pēc tam, kad bija iepazinušies dziedātāja mūzikas videoklipa filmēšanas laikā. Pirms dažiem gadiem parādījās ziņas, ka pāris slepeni apprecējies pēc 22 kopābūšanas gadiem. Šobrīd bijusī tenisiste un dziedātājs audzina trīs bērnus – dvīņus Nikolasu un Lūsiju, un meitu Mariju.