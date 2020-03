IZM rekomendē bērniem, kuri atgriežas no "Covid-19" skartās teritorijas divas nedēļas neapmeklēt skolu

Kā redzams ministrijas mājaslapā, bērniem, kuri atgriežas no Itālijas Lombardijas, Veneto, Emīlijas - Romanjas, Pjemontas apgabaliem, Japānas, Singapūras, Dienvidkorejas, Irānas un Ķīnas divas nedēļas nevajadzētu apmeklēt skolu.

IZM skaidroja, ja nepieciešams, bērna līdz 14 gadu vecumam vienam no vecākiem uz šo laika periodu tiek izrakstīta darbnespējas lapa. Ja šo dienu laikā bērnam nav parādījušās augšējo elpošanas ceļu infekcijas simptomi, bērns var atgriezties izglītības iestādē ar ģimenes ārsta izziņu un attiecībā uz viņu nekādi papildu piesardzības pasākumi nav jāveic.

Tomēr, ja bērnam, kurš atgriezies no "Covid-19" infekcijas skartās teritorijas 14 dienu laikā no izbraukšanas brīža no šīs teritorijas parādās akūtas infekcijas slimības simptomi, bet laboratoriskās izmeklēšanas rezultāts uz koronavīrusu "Covid-19" ir negatīvs, bērns tiek ārstēts kā jebkuras akūtas elpceļu infekcijas gadījumā un pēc 14 dienām, ja vairs nav slimības simptomu var atgriezties izglītības iestādē ar ģimenes ārsta izziņu un attiecībā uz viņu nekādi papildu piesardzības pasākumi nav jāveic.

Ja bērns būs bijis ciešā kontaktā ar infekcijas pacientu, ko noteiks Slimību profilakses un kontroles centra epidemiologs, bērns atradīsies mājas karantīnā 14 dienas no izbraukšanas brīža no "Covid-19" infekcijas skartās teritorijas. Turpretī, ja bērnam tiks konstatēta minētā infekcija viņš tiks ārstēts atbilstoši veselības stāvoklim un atgriezīsies izglītības iestādē saskaņā ar ārstējošā ārsta norādījumiem.

Arī izglītības iestādes darbiniekam, kurš ir atgriezies no "Covid-19" infekcijas skartās teritorijas tiek rekomendēts stingri sekot savam veselības stāvoklim un parādoties kaut niecīgām elpošanas ceļu infekcijas pazīmēmklepus, nedoties uz darbu vai nekavējoties pārtraukt veikt savus darba pienākumus, zvanīt Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam 113, kas noorganizēs laboratorisku izmeklēšanu uz infekciju.

Ministrijā informēja, ja tiks konstatēts infekcijas gadījums, kas saistīts ar konkrēto izglītības iestādi, Slimību profilakses kontroles centra epidemiologi noteiks īpašus pretepidēmijas pasākumus atbilstoši situācijai.

Tāpat IZM aicina piesardzīgi vērtēt bērnu kolektīvu dalību pasākumus ārvalstīs, ja tiek plānots ceļot uz kādu no "Covid-19" infekcijas skartajām teritorijām.

Kā ziņots, pirmā saslimšana ar jaunā koronavīrusa izraisīto slimību "Covid-19" Latvijā tika apstiprināta pirmdien.

Minētā sieviete sestdien, 29.februārī, ielidoja no Minhenes, pirms tam ceļojot vīrusa skartajā Itālijas reģionā.

Lidsabiedrības "airBaltic" lidmašīna ar reisa numuru "BT-226" 29.februārī plkst.15.40 izlidojusi no Minhenes un plkst.17.55 ielidojusi Rīgā. Inficēšanās notikusi Itālijā. Sieviete kopā ar ģimeni ceļojusi no Itālijas uz Minheni Vācijā un tad ar lidmašīnu uz Rīgu.

Speciālisti jau vakar paziņoja, ka ir ieguvuši visu nepieciešamo informāciju par ceļojumu, kā arī lidmašīnas pasažieriem. Identificētas tuvākās kontaktpersonas, kas sēdējušas tuvu saslimušajai personai.

Jaunais koronavīruss pirmo reizi konstatēts 2019.gada 31.decembrī Ķīnā. Kopš tā laika tas reģistrēts vēl vairākos desmitos valstu.

Jaunais koronavīruss ceturtdien tika konstatēts Igaunijā, bet piektdien - arī Lietuvā un Baltkrievijā. Igaunijā konstatētajā gadījumā saslimušais Irānas pilsonis uz Tallinu bija ceļojis caur Rīgu. Visos šajos gadījumos inficētās personas kaimiņvalstīs ieradušās no vīrusa skartajām valstīm un teritorijām, konkrētajos gadījumos - no Irānas un Itālijas.

Latvijā no 28.februāra īpaši piesardzības pasākumi ir attiecināti uz personām, kuras ir atgriezušās no Itālijas Lombardijas, Veneto, Emīlijas-Romanjas, Pjemontas apgabaliem, Japānas, Singapūras, Dienvidkorejas, Irānas un Ķīnas.

Personām, kuras ir atgriezušās no minētajām teritorijām un kurām 14 dienu laikā pēc atgriešanās ir parādījušies viegli saslimšanas simptomi - paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, - ir jāzvana uz 113.