Asins klātbūtne pie vēdera izejas - nopietns signāls, lai nekavētos ar ārsta apmeklējumu

Kas vispār ir hemoroīdi?

Mums visiem ap taisno zarnu atrodas asinsvadu pinums, kas pārsvarā sastāv no vēnām. Šis asinsvadu veidojums ir kā blīve, kas kopā ar slēdzējmuskuli (sfinkteru) palīdz nodrošināt anālās atveres slēgšanos un hermētismu. Ja kādu iemeslu dēļ tas ir palielinājies un traucē, rodas hemoroidālā slimība (hemoroīdi). Tad var būt diskomforts taisnās zarnas apvidū, niezēšana, mitrošanās, asiņošana vēdera izejas laikā vai paasinājumi, kad ir piebrieduši veidojumi anālās atveres rajonā. Vēlākās stadijās hemoroīdu mezgli var izslīdēt vēdera izejas vai fiziskas piepūles laikā.

Asiņošana var rasties salīdzinoši nekaitīgas saslimšanas, piemēram, hemoroīdu vai gļotādas plīsuma dēļ. Taču tās iemesls var būt pie citām slimībām, teiksim, čūlainā kolīta vai Krona slimības gadījumā, kuru pamatā ir iekaisums zarnu gļotādā. Daudz nopietnāk, ja asiņošanas iemesls ir polips vai ļaundabīgs zarnu audzējs.

Te ir, te nav

Vienubrīd hemoroīdu dēļ var būt asiņošana, taču pēc brīža to vairs nemana, un viss it kā ir kārtībā. Kāpēc tā? “Hemoroīdiem ir raksturīga viļņveida gaita, īpaši sākuma stadijās, kamēr tie nav sasnieguši lielus izmērus. Reizēm vienīgā pazīme ir periodiska neliela asins klātbūtne vēdera izejā. Uz kādu brīdi var būt dedzināšanas sajūta, sūrstēšana taisnajā zarnā, visbiežāk vēdera izejas laikā vai pēc tās. Jāzina, ja hemoroīdi ir izveidojušies, tas ir uz mūžu un ar medikamentiem var tikai mazināt to aktivitāti un nepatīkamās sajūtas. Reizēm sūdzības ir bijušas tikai īsu brīdi, bet jau pirmajā proktoloģiskajā apskatē atklājas ievērojami palielināti iekšējie hemoroīdi, tad tiek piedāvāta operācija.”

Asins klātbūtne pie vēdera izejas nav mazsvarīga pazīme. Ja ir hemoroīdi ar asiņošanas pazīmēm, vajadzētu veikt papildus resnās zarnas izmeklēšanu – kolonoskopiju. Tas palīdzēs atklāt, vai asiņošana nav saistīta ar zarnu polipu izveidošanos.

Mūsdienās hemoroīdu ārstēšanā iespējams izmantot lāzertehnoloģijas (parasti – agrīnās slimības stadijās), tās ir vissaudzīgākās to likvidēšanas metodes. Pieejama arī lāzera procedūra, kuras laikā piededzina hemoroīdu barojošos asinsvadus (hemoroidālās slimības gadījumā tie ir paplašināti, asins caurplūde caur tiem ir pastiprināta). Tā tiek novērsta arī hemoroīdu slimības progresēšana, kas nav iespējams ar medikamentiem. Procedūra piemērota arī pacientiem, kam asiņošana ir vienīgā pazīme.

Kad stipri asiņo?

Dažreiz anālās gļotādas plīsums diezgan stipri asiņo. Tā var notikt, ja plīsums patrāpās tieši uz asinsvada. Parasti gan uz tualetes papīra paliek pa kādai asins stīdziņai, jo plīsums ir pavisam mazs. “Bet – ja asinis nāk ar recekļiem un tumšākas krāsas, tas var norādīt, ka problēmas ir daudz nopietnākas par vienkāršu plīsumu. Cilvēkiem, kuriem ir aizcietējumi, lielās darīšanas laikā var būt plīsumi un parādīties asinis. Tad svarīgākais ir sakārtot vēdera izeju, censties panākt, lai tā ir šķidrāka. Bet, ja nekas nemainās – regulāri ir ciets vēders, spiešanās (sāpju nav) un redzami asins recekļi, situācija jāvērtē kā nopietna un jāapmeklē proktologs.”

Vēl vajadzētu zināt, ka atkārtotu plīsumu gadījumā veidojas rētaudi, un līdz ar to rodas dažādas izmaiņas zarnas gļotādā.

Zināšanai

Pirmoreiz pie proktologa. Kas jāzina?

Pirmajai vizītei specifiska sagatavošanās nav vajadzīga. Noteikti nevajadzētu badoties, drīkst ēst un dzert. Nav vajadzīga arī zarnu tīrīšana. Ir pieļaujama mikroklizmas lietošana, ja vizītes dienā nav bijusi vēdera izeja. Taču klizma var radīt gļotādas viltus apsārtumu.

Proktoloģiskās izmeklēšanas laikā ārsts veic anālās zonas apskati, iztaustīšanu ar pirkstu un vairumā gadījumu veic arī iekšēju, vizuālu taisnās zarnas apskati ar proktoloģisko instrumentu. Nesāpīgumam tiek izmantots speciāls lubrikants.