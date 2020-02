Netiec vaļā no iekaisuma? Noteikti izmēģini propolisa dziedinošo iedarbību!

Propoliss ir produkts, ko bites ievāc no augu sveķiem, bagātina to ar fermentiem, vasku, ziedputekšņiem, pēc tam izziež pa stropu, lai ar to aiztaisītu spraugas. Propoliss stropā nodrošina pilnībā sterilu vidi, jo tam piemīt spēcīga antibakteriāla iedarbība - spēja iznīcināt visus nevēlamos mikroorganismus. Līdzīgi tas iedarbojas arī cilvēka organismā. To lietojot, tiek iznīcinātas baktērijas, kā arī liela daļa vīrusu. (Medikamentozās antibiotikas, kā zināms, vīrusus nespēj iznīcināt.)

Propolisa priekšrocība ir arī tā, ka to var lietot ilgstoši. Turklāt ar laiku tas nezaudē savu iedarbīgumu, jo baktērijas pie tā nepierod.

Propoliss satur virkni spēcīgu, organisma dziedināšanai un atjaunošanai nepieciešamu vielu - flavonoīdus, kam piemīt baktericīdas īpašības, vitamīnus, ogļhidrātus, minerālvielas, mikroelementus u.c.

Ir izpētīts un pierādīts, ka propolisam piemīt arī spēja stiprināt imunitāti, dod organismam spēku pasargāt sevi no saslimšanām. Tādēļ drēganajā laikā, kad aktivizējas augšējo elpošanas ceļu vīrusi, kā arī pirms gripas uzliesmojuma propolisa produktus iesaka lietot kā profilaktisku līdzekli. Tad risks saslimt būs krietni mazāks.

Zinātnieki, pētot propolisa dziednieciskās īpašības, joprojām atklāj daudz jauna, piemēram, tā spēju iznīcināt vēža šūnas.

Propoliss iekšķīgai un ārīgai lietošanai

Propolisa produkti ir daudz un dažādi - gan iekšķīgai lietošanai - degunam, kaklam, acīm, kuņģa - zarnu traktam, gan ārīgai lietošanai - piemēram, brūcēm, augoņiem, ādas apdegumiem u.c.

Lai izvēlētos piemērotāko produktu konkrētas veselības problēmas risināšanai vai profilaksei, visieteicamāk ir meklēt Medus veikalos, jo tajos propolisa produkti ir pieejami ļoti plašā klāstā.

Profilaktiskos nolūkos propolisa produktus droši var lietot ikviens cilvēks. Protams, tad jāizvēlas produkts ar konkrētajam cilvēkam piemērotāko koncentrāciju, jālieto noteiktās devās un noteiktu laika periodu.

Neiroloģe - apiterapeite Maruta Naudiņa uzsver: ”Ar propolisa produktiem, tos pareizi pielietojot, var ārstēt arī dažādas saslimšanas un gūt ļoti labu rezultātu. Taču tad cilvēkam noteikti jākonsultējas ar apiterapeitu. Tas ir ārsts (medicīniska persona), kurš specializējies ārstēšanā ar medus produktiem. Apiterapeits ieteiks kompleksu terapiju konkrētās slimības ārstēšanai - tie var būt dažādi medus produkti, kas jālieto noteiktā secībā, precīzā koncentrācijā, devās un laika periodā.”

Lietojot gan profilaktiskos, gan ārstnieciskos nolūkos, vislabāko efektu propolisa produkti dod tad, ja tos lieto pakāpeniski visas dienas gaitā.

PROPOLISS EĻĻĀ

Propolisam eļļā ļoti ir plašs pielietojums. Universālāk lietojams ir propoliss eļļā, kas ir nopērkams pudelītēs Medus veikalos.

Šādu propolisu var gan ieziest, gan pilināt degunā un mutē, kā arī izmantot inhalācijām, ja gadījies saslimt ar kādu no augšējo elpošanas ceļu vīrusiem, arī gripu. Propoliss iznīcinās organismā esošās baktērijas un vīrusus, tāpēc atveseļošanās būs ātrāka.

Vīrusi un infekcijas organismā visbiežāk nonāk tieši caur deguna gļotādu. Tādēļ, kad laikapstākļi ir labvēlīgi dažādām infekcijām un vīrusiem, piemēram, gripai, propolisu eļļā ieteicams lietot profilaktiski - pāris reize dienā iepilnāt degunā. Šādi tiks dezinficēta deguna gļotāda, un vīrusiem un infekcijām ceļš organismā būs slēgts.

Propolisu eļļā var ērti lietot arī kompresēm, piemēram, lai dziedētu apdegumus, jo tas lieliski veicina audu reģenerāciju (atjaunošanos). Šādiem gadījumiem vislabāk lietot propolisu uz smiltsērkšķu eļļas bāzes, ko var iegādāties Medus veikalos.

Propolisu eļļā var izmantot arī bērniem ārstēšanai un profilaksei, jo tas nav kairinošs.

PROPOLISS ŪDENĪ

Ir pierasts uzskatīt, ka propoliss nešķīst ūdenī, un tā tas arī ir. Taču Medus veikalos ir pieejams pēc īpašas tehnoloģijas izstrādāts produkts – propolisa ūdens, kas satur izšķīdinātu propolisu.

Propolisa ūdeni iesaka cilvēkiem ar kuņģa zarnu trakta iekaisumu, gastrītu. Tas ir viegli lietojams, jo tam nav tik specifiska garša, un to var dzert pa tējkarotītei trīs - četras reizes dienā, šādā veidā uzņemot nepieciešamo propolisa devu. Turklāt propoliss ir iedarbīgs arī pret kuņģa- zarnu traktā mītošo helikobaktēriju, kuru nereti ir grūti iznīcināt pat ar visniknākajām medikamentozajām antibiotikām.

Propolisa ūdeni var arī pilināt acīs, lai mazinātu acu iekaisumu vai infekciju.

Propolisa ūdenim ir zemāka propolisa koncentrācija, tādēļ tas ir piemērots arī lietošanai bērniem.

PROPOLISA ŠĶĪDUMS SPIRTĀ

Propolisu šķīdumu spirtā savukārt ir ļoti labi lietot ādas brūcēm, jo tas dezinficē, kā arī izveido virs brūces aizsargkārtiņu, un tad tajā nevar iekļūt infekcijas. Turklāt pateicoties tam, ka propoliss veicina audu reģenerāciju, brūce ātrāk dzīs.

Propolisa šķīdumu spirtā nevajadzētu lietot uz gļotādām, jo tas var radīt ķīmisku apdegumu.

PROPOLISA ŠOKOLĀDE UN GRAUDAINAIS PROPOLISS

Iedodot bērnam propolisa šokolādi, tas būs garšīgākais veids, kā panākt, lai viņš uzņem nepieciešamo propolisa devu. Vecākiem nāksies vēl pieskatīt, lai bērns neapēd visu šokolādi.

Propolisa šokolādi var iegādāties tikai un vienīgi Medus veikalos.

Savukārt graudainais propoliss - tie ir dabīgi propolisa graudiņi, kurus var pielietot ļoti dažādi.

Vienkāršākais veids ir iejaukt propolisa graudiņus medū (tad nejutīs propolisa specifisko garšu) un ēst pa karotei divas trīs reizes dienā, lai ziemā nesaslimtu.

Vienu vai divas reizes dienā, pakošļājot propolisa graudiņu, tā būs ļoti laba profilakse. Vīrusi un gripa turēsies pa gabalu!

Ja nepieciešams mazināt zobu sāpes, to var panākt, propolisa graudiņu uzliekot uz jutīgā zoba.

Graudaino propolisu var ērti lietot arī pret augoņiem, strutainām ādas infekcijām. Propolisa graudiņu izmīcot ar rokām, tas kļūst mīksts, tad no tā izveido plācenīti un uzliek vietā, kur ir ādas infekcija. Propoliss to lieliski dezinficēs.

Graudaino propolisu var izmantot arī, lai attīrītu telpas. Pieliekot pie radiatoriem vai atklātas liesmas, no tā izdalās ēteriskās eļļas, kas ļoti labi attīra un dezinficē gaisu.

Cilvēki graudaino propolisu var iegādāties Medus veikalos un radīt paši savas receptes.

PROPOLISS MEDŪ

Propoliss medū ir klasisks produkts, kuru vislabāk lietot vēl pirms sāk plosīties vīrusi un gripa, jo tas ir lielisks palīgs, kas neļaus baktērijām un vīrusiem iemājot organismā. Turklāt ar propolisu medū tiks uzņemtas gan propolisa, gan medus vērtīgās vielas.

Medus veikalos iegādājamo propolisu medū labprāt lieto tie cilvēki, kuriem nepatīk propolisa specifiskā garša, jo, pateicoties medus garšai, to nejūt.

Protams, propolisu medū var lietot arī tad, kad jau gadījies saslimt, lai ātrāk tiktu uz kājām.

Propolisa produktus visplašākajā klāstā gan iekšķīgai, gan ārīgai lietošanai var iegādāties Medus veikalā Rīgā, Alfrēda Kalniņa 1 a, kā arī veikalos visā Latvijā https://medusveikals.lv/lv/medus-veikali-latvija

Rakstā tapšanā pateicamies par konsultāciju neiroloģei - apiterapeitei Marutai Naudiņai.

Reklāmas raksts tapis sadarbībā ar medusveikals.lv