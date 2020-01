“Kā figurē kontaktceļš? Cilvēks aptraipa virsmas un, uz šīm virsmām nonākot vīrusam, tas momentā bojā neaiziet. Ja kāds šai virsmai pieskaras un pēc tam nenomazgā rokas un kaut ko ēd, tad tas, kas nonāk zarnu traktā aiziet bojā, bet tas, kas aizķeras augšējos elpceļos, epitēlija šūnās vairojas,” skaidro ārste.

Tāpēc ir svarīgi mazgāt rokas gan gripas laikā, gan sargājoties no šī koronavīrusa. “Pēc būtības tā ir gaisa pilienu infekcija un līdz ar to arī profilakse ir vienāda, bet vienīgā atšķirība, piemēram, no gripas ir tā, ka pret to nav vakcīnas,” secina Infektoloģijas centra galvenā ārste Baiba Rozentāle.

