Speciālisti skaidro, vai mīlēšanās patiesi spēj uzlabot veselību

Tas ir mīts vai patiesība, ka sekss ir veselības uzlabotājs? Ja tā, vai ieviest gadījuma attiecības? Esmu šķīrusies, tāpat kā daudzi Latvijā.

“Nav tiesa, ka būtu jāuztraucas par kādu slimību iespējamību tikai tāpēc, ka nav seksuālu attiecību. Tajā pašā laikā nevar noliegt, ka kvalitatīva, baudpilna intīmā dzīve mums vienkārši liek justies labi, līdz ar to ir augstu vērtējama,” pārdomās dalās ginekoloģe Vija Veisa.

Laime nav attiecību ilgumā

Savukārt psiholoģe Kristīne Balode akcentē, ka jēdziena “gadījuma attiecības” lietošana spoguļo mūsu domāšanu. “Būtībā jebkuras, arī pavisam neilgas attiecības, ir iespējams padarīt īpašas. Ja pieredzi, kurā es ieguldu to, ar ko vēlos dalīties, un kurā ieaicinu otru cilvēku, saucu par gadījumu, tad tādu vērtību es arī piešķiru savai pieredzei un tik atbildīga un ieinteresēta ir arī mana attieksme pret to. Nedomāju, ka attiecību ilgumā slēpsies to kvalitātes atslēga. Nedomāju, ka vienai stundai būs mazāka vērtība nekā nedēļai. Vai nedēļai mazāka vērtība nekā 40 gadiem. Nozīme ir saturam, ko cilvēki ieliks laikā, ko pavadīs kopā. Un, iespējams, tajā iederas arī seksuālā tuvība. Viss atkarīgs no tā, kāds ir abu pušu mērķis un vienošanās. Tāpat jāpiebilst, ka būtībā sekss ir pieskāriens. Un pieskāriena nozīme ārstniecībā ir pierādīta. Iespējams, tas ir veids, kā uz šo jautājumu skatīties paplašināti,” tā Kristīne Balode.

Psihiatrs Ņikita Bezborodovs piekrīt, ka nav pierādījumu par seksa tiešu ietekmi uz slimību mazināšanas iespējamību, tomēr viņš atzīmē, ka seksuālu attiecību kontekstā tieši vārds “attiecības” ir tas nozīmīgais vārds.

“Sociālā izolācija, vientulība pasliktina fizisko un psihisko veselību. Jautājums ir par to, kā konkrētās attiecības risināt, lai tās būtu kvalitatīvas, piepildītas neatkarīgi no tā, vai tās ir ilgstošas vai īsāku laiku. Un runa nav tikai par seksuālām attiecībām, svarīgas ir jebkādas attiecības – ar partneri, starp ģimenes locekļiem, ar draugiem.”

Onkoginekologs Ronalds Mačuks norāda uz pētījumos balstītiem faktiem, ka veselībai labāk ir biežāka un regulāra mīlēšanās: "Studenti bija analizējuši datus un konstatējuši, ja vīrietim ejakulācija ir vismaz divas reizes nedēļā vai biežāk, viņam ir samazināta prostatas vēža risks, jo prostata ir spiesta sarauties, izdalīt sekrētu, rezultātā uzlabojas asinsapgāde. To apliecina arī starptautiski pētījumi. Noteikti uzlabojas arī kardiovaskulārā sistēma, uzlabojas kognitīvās spējas. Tāpat svarīgi, lai attiecības ir nepārtrauktas, jo tās atsākt pēc laika ir ļoti grūti."

Noslēgumā Kristīne Balode rezumē: "Ja seksuālā tuvība diviem cilvēkiem liek justies labāk, hipotētiski tā nevar neietekmēt mūsu veselības rādītājus. Priecīgs cilvēks ir pietiekamāks, apmierinātāks, atvērtāks, spējīgāks un noturīgāks.

Sadarbībā ar: