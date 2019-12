WHO jaunā ziņojumā apsveica smēķējošo vīriešu skaita samazināšanās sākumu kā spēcīgu norādi uz to, ka pretsmēķēšanas kampaņas visā pasaulē sāk atmaksāties. (Foto: Pixabay)

Pasaulē pirmoreiz sarucis smēķējošo vīriešu skaits

Pasaulē pirmoreiz ir sarucis smēķējošo vīriešu skaits, ceturtdien paziņoja ANO Pasaules veselības organizācija (WHO), nosaucot to par "lielu pagriezienu" centienos apkarot atkarību no tabakas.