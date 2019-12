Kāpēc tev jāpērk rozā HIMALAJU SĀLS?

Rozā Himalaju sāli, kas nu nopērkams arī mūsu veikalos, iegūst Pakistānā. Tā simtiem miljonu gadu senās iegulas atrodas 600 metru dziļumā. No parastā galda sāls šis atšķiras gan ar daudz saudzīgāku ieguves un apstrādes veidu (sāls iegūšanai neizmanto spridzināšanu, to izkaļ ar rokām), gan uzturvērtību: tas satur vairāk nekā 80 mikroelementu (jodu, magnēziju, varu, selēnu, cinku, dzelzs dioksīdu, hromu, magniju, kalciju u. c.). Rozā krāsu Himalaju sālim piešķir dzelzs dioksīds. Tiesa, tas ir attiecināms tikai uz īsto sāli.

Foto: Publicitātes foto

KĀ PATEIKT, VAI TAS IR ĪSTS?

Izpēti informāciju, kas ir uz iesaiņojuma! Tur ir jābūt norādei ne tikai par to, kurā valstī tas ir iegūts (piemēram, Pakistānā), bet arī tā uzņēmuma nosaukumam, kas to iegūst, norādei, kur sāli fasē, kas izplata, nemaz nerunājot par sertifikātiem. Mūsdienu pasaulē par nopietniem uzlūko ne tikai starptautiski atzītus dokumentus, ka produkts ir ekoloģisks vai drošs no ĢMO, bet arī, piemēram, ka ir košers, atbilst halala noteikumiem vai vegānu virtuvei. Otrs veids, kā pārliecināties, vai nopirktais ir īsts Himalaju rozā sāls, ir vienkāršs eksperiments – ieber tējkaroti sāls glāzē ar istabas temperatūras ūdeni, kas, sālim grimstot, iekrāsojas sārts (izšķīst krāsvielas). Kārtīgi samaisi! Ja, sālim izšķīstot, ir daudz nogulšņu un ūdens iekrāsojas izteikti sārts, diemžēl esi nopircis viltojumu. Īsts Himalaju sāls izšķīst, neveidojot būtiskas nogulsnes, un neiekrāso ūdeni izteikti rozā krāsā.

Foto: Publicitātes foto

KĀ PAREIZI LIETOT ROZĀ HIMALAJU SĀLI VIRTUVĒ?

Aizvieto parasto galda sāli ar rozā Himalaju sāli! Šī sāls garša nav tik spēcīga kā parastajam galda sālim, līdz ar to, iespējams, to vajadzēs nedaudz vairāk, īpaši marinējot vai skābējot. Uzņēmums BMS – Baltijas Marketing Serviss, kas Latvijā izplata Pakistānā ražotu rozā Himalaju sāli, to piedāvā gan atsevišķās viena kilograma pakās, gan dzirnaviņās, gan kopā ar kaltētiem sīpoliem, ķiplokiem, dažādiem pipariem. Rupjās frakcijas sāli var ne tikai pievienot zupai vai sautējumam, tajā var arī marinēt gaļu vai zivi – produkts uzsūks tieši tik daudz sāļuma, cik nepieciešams.

Un vēl viens veids – cep steiku vai garneles uz sakarsētas rozā Himalaju sāls plāksnes, piemēram, kā to dara daudzos pasaules Michelin zvaigžņotajos restorānos vai Tallink prāmja virtuvē. Sāls plāksni sakarsē – vienalga, uz gāzes, elektriskā sildelementa vai ievietojot maksimāli sakarsētā cepeškrāsnī – un cep gaļu, zivis, visu, kas sader ar nelielu sāļumiņu. Šādu plāksni vari izmantot, lai pasniegtu ēdienu, kas ir nedaudz valgs, piemēram, suši vai sašimi; mazais sāls akcents ēdienu padarīs vēl gardāku.

Foto: Publicitātes foto

KĀ TO IZMANTOT VESELĪBAI?

Svarīgi zināt, ka rozā Himalaju sālim piemīt pilnīga bioloģiskā pieejamība – organisms to uzņem pilnībā, un tas nonāk šūnās sākotnējā veidā. Ja sāli lieto mērenās devās, tas mazāk aiztur ūdeni audos nekā vārāmais sāls. Atšķirībā no vārāmā sāls Himalaju sālī ir visi nepieciešamie elektrolīti, kas kavē dehidratāciju. Tradicionāli par tā stiprajām pusēm uzskata organisma attīrīšanu no šlakvielām, elektrolītu līdzsvara atjaunošanu, muskuļu audu atslābināšanu, limfas un asinsrites cirkulācijas uzlabošanu, pretiekaisuma iedarbību. Pateicoties šīm ārstnieciskajām īpašībām, gadu simtiem Himalaju sāls sekmīgi tiek izmantots veselības stāvokļa uzlabošanā. Piemēram, mutes skalošana ar vāju rozā sāls šķīdumu ir labs līdzeklis pret sliktu elpu, zobu sāpēm un smaganu asiņošanu. Cīniņā ar akni Himalaju sāls iedarbojas, izvelkot no ādas toksīnus, kuri ir viens no aknes un līdzīgu ādas slimību cēloņiem. Tāpēc rozā sāls ir iekļauts dažādu kosmētisko produktu, piemēram, sejas ziepju vai skrubju, sastāvā, taču to var izmantot arī vienkārši – mazgāt seju ar sāls ūdeni vai pagatavot skrubi. Gripas un vīrusu sezonā profilaksei pagatavo sāls mikstūru: pudelē ar tīru ūdeni (340 ml) ievieto dažus sāls kristālus un ļauj tiem nostāvēties 24 stundas. Lieto pa 2 vai 3 ēdamkarotēm dienā. Pret sinusītu un sausu klepu palīdzēs tvaika inhalācijas: kastrolītī ar vārošu ūdeni ieber tējkaroti sāls un 15–20 minūtes ieelpo tvaikus. Pret locītavu sāpēm iesaka siltas vannas, kurām pievienota apmēram pusglāze izšķīdināta sāls. Sāls vannām vispār ir plašs terapeitiskais efekts, tās uzlabo ādas stāvokli un veicina liekā svara zudumu. Ja ar ūdenī samērcētiem rozā sāls kristāliem apsmērē skrambas, griezumus, tulznas un citas nelielas brūces, tās ātrāk sadzīst.

