Pieredzējušu darbinieku atlaiž uzreiz pēc sasveicināšanās ar priekšnieku: iemesls pārsteidz
Iedomājieties, ka jūs var atlaist tajā pašā mirklī tikai par to, ka esat sveicinājis kolēģi. Izrādās, ja esat nolēmis pajokot - tas ir pilnīgi iespējams. Kas tad īsti notika?
57 gadus vecais rūpnīcas darbinieks Kārlis Deiviss tika atlaists pēc tam, kad draudzīgi sveicināja savu priekšnieku. Tomēr darba devējs to uztvēra kā aizskaršanu un vērsās tiesā, kur atklājās negaidītas detaļas.
Incidents notika Lielbritānijas pārtikas uzņēmumā "Oscar Mayer", kur Deiviss strādāja 27 gadus. Kādu rītu viņš pievērsās savam vadītājam Skotam Milvordam, atdarinot īru akcents un sakot: "Labdien jums!" domādams par priekšnieka izcelsmi un matu krāsu, vēsta "The Daily Star".
Lai gan vārdi šķita nekaitīgi, Milvords ziņoja vadībai, ka tos uzskata par rasistiskiem un aizvainojošiem. Uzņēmums sāka izmeklēšanu un atlaida Deivisu, apsūdzot viņu par nepiemērotu uzvedību darbavietā. Turklāt darba devējs iesniedza pret viņu prasību tiesā.
Tiesas sēdē Deiviss vairākkārt atkārtoja frāzi, kas viņam kļuva liktenīga, un atzina, ka tajā brīdī klausījās īru mūziku. Uzņēmuma jurists uzskatīja, ka tā bija tieša atsauce uz priekšnieka etnisko izcelsmi.
Tiesnesis Vinss Raijans spriedumā norādīja, ka Deivisa akcents skanēja izsmējoši un provokatīvi, tādēļ vadītājs varēja justies aizskarts un pazemots.
Pēc rūpīgas lietas izskatīšanas tiesa nolēma, ka Deivisa atlaišana bija negodīga. Tiesnesis uzsvēra, ka, lai gan šāda uzvedība nav pieļaujama darba vidē, tā nebija pietiekams iemesls atlaist pieredzējušu darbinieku.
Tomēr Deiviss, kuram 27 gadu laikā nebija neviena disciplinārā soda, tika sodīts ar 16 000 sterliņu mārciņu (aptuveni 18 900 eiro) naudassodu par pārmērīgu reakciju, ko darba arbitrāža atzina par aizskarošu.
Pašlaik nav zināms, vai kāda no pusēm plāno pārsūdzēt tiesas lēmumu.