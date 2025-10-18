“Neviens nekliedza, bet Tramps bija stingrs” - kā aizritēja Trampa un Zelenska tikšanās Baltajā namā
ASV prezidentam Donaldam Trampam un Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim, piektdien tiekoties Vašingtonā, bijusi "saspringta, atklāta un brīžiem neērta diskusija", vēsta telekanāls "CNN", atsaucoties uz informētiem avotiem.
"Tiešas un godīgas sarunas laikā Tramps skaidri pateica Zelenskim, ka Ukrainas līderis pagaidām nesaņems tāla darbības rādiusa raķetes," savā tīmekļvietnē raksta "CNN".
To intervijā telekanālam "NBC" apstiprināja arī Zelenskis. "Labi, ka prezidents Tramps neteica "nē", bet šodien [viņš] neteica "jā"," lai nodrošinātu Kijivu ar raķetēm "Tomahawk","NBC" sacīja Zelenskis.
"CNN" norāda, ka tas ir kārtējais piemērs tam, kā Tramps pakāpeniski tuvojas jauna bruņojuma piegādāšanai Kijivai vai jaunu sankciju noteikšanai Maskavai, bet pēc tam atkāpjas brīdī, kad Krievijas diktators Vladimirs Putins iejaucas, lai to novērstu.
"Iespējams, ka Tramps no savām sarunām [par konflikta izbeigšanu] Tuvajos Austrumos ir guvis zināmu mācību, arī par to, ka ir izdevīgi rīkoties ātri, pat ja svarīgas detaļas vēl nav atrisinātas. Šonedēļ viņš piekrita drīzumā tikties ar Putinu Ungārijā, lai veiktu vēl vienu personīgās diplomātijas mēģinājumu, pat ja miera līguma parametri joprojām ir pilnīgi neskaidri," raksta "CNN".
Savukārt izdevums "Axios", atsaucoties uz avotiem, vēsta, ka Tramps tikšanās laikā Baltajā namā Zelenskim skaidri norādījis, ka viņa prioritāte šobrīd ir diplomātija, un viņš uzskata, ka raķešu "Tomahawk" piegāde varētu apdraudēt šos centienus.
Viens no "Axios" sarunu biedriem sacījis, ka tikšanās "nav bijusi viegla". "Neviens nekliedza, bet Tramps bija stingrs," teicis avots.
"Tramps tikšanās laikā izteica dažus skarbus paziņojumus, un dažbrīd [saruna] bija nedaudz emocionāla," sacījis cits "Axios" avots. Trampa un Zelenska tikšanās ilgusi divarpus stundas.