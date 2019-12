Kas notiek organismā, ja asinīs zems vitamīna C līmenis?

С vitamīns palielina organisma pretestību pret infekciju slimībām. Galvenais tā avots uzturā ir svaigi zaļumi, ogas un citrusaugļi, bet C vitamīns viegli oksidējas (noārdās) gaisa un skābekļa klātbūtnē.

Ja asinīs nav pietiekami daudz C vitamīna mūsu audi nespēj ātri atjaunoties, īpaši cieš asinsvadi un skrimšļi, kuri sastāv no kolagēna. Par C vitamīna trūkumu liecina ne tikai vāja imunitāte, bet arī ilgi dzīstoši zilumi, asinsvadu “zvaigznītes”, smaganu jutīgums un neliela asiņošana, grūti ārstējami locītavu un vēnu iekaisumi, trofiskās čūlas, skrimšļu nodilšana.

Pirmās C vitamīna trūkuma pazīmes ir nepārejošs nogurums un muskuļu vājums, tad parādās diskomforts locītavās, smaguma sajūta kājās, aukstas kājas un rokas. Virsnieres – mazie orgāni, kas atbild par mūsu možumu, enerģiju un adaptāciju jebkurā stresa situācijā, visvairāk cieš no C vitamīna trūkuma ,jo tas ir vitāli vajadzīgs virsnieru hormonu izstrādei.

Virsnieres nevar aktīvi strādāt, ja trūkst C vitamīna. Mēs kļūstam vāji, noguruši jau no rīta, ar zilumiem ap acīm, nevaram ne strādāt, ne atpūsties, esam depresīvi, nav spēka kaut ko mainīt savā dzīvē.

Kādu vitamīnu C ir ieteicams lietot cilvēkiem ar jutīgu kuņģi?

Pēdējo gadu laikā cilvēku gremošanas trakts kļūst jutīgāks, daudzi cieš no paaugstināta kuņģa skābes daudzuma, no gastrīta un sliktas gremošanas. Daudzi lieto zāles, kas bojā kuņģa gļotādu, bet bieži vien cilvēki nevar iztikt bez speciālām zālēm.

Parasta C vitamīna forma – askorbīnskābe var kairināt jutīgu kuņģa gļotādu un izraisīt dedzināšanu un diskomfortu. Tādēļ cilvēki atsakās no tik svarīgā C vitamīna un cieš no tā trūkuma.

Lai saņemtu vajadzīgo C vitamīna devu cilvēkiem ar jutīgu gremošanas traktu, ir ieteicams lietot bezskābes C vitamīnu ar pH līmeni 6,8–7,3. Tagad ir pieejama bezskābes C vitamīna forma tīrā veidā vai kopā ar bioflavonoīdiem.

Iesakām izvēlēties bezskābes vitamīnu C kompleksā ar citrusaugļu bioflavonoīdiem, jo līdzīgi šādā formā šīs vielas ir atrodamas svaigos zaļumos un augļos.

Kāpēc mums vajadzīgi bioflavonoīdi jeb P vitamīns?

Savā dabiskajā vidē vitamīns C atrodas kopā ar bioflavonoīdiem, kas pastiprina viens otra darbību. Bioflavonoīdi ir bioloģiski aktīvas molekulas – antioksidanti, kas atrodas, kā piemēram: zem greipfrūta miziņas vai acerolas un mežrozīšu ogu miziņā.

Burts P ņemts no angļu valodas vārda permeability (caurlaidība), jo tika novērots, ka bioflavonoīdi veicina labāku skābekļa un uzturvielu uzsūkšanos caur kapilāru sieniņām.



Vēlāk tika noskaidrots, ka šajā grupā ir aptuveni 4000 savienojumu, kas atrodami dažādos augļos, zaļumos un dārzeņos.

Citrusu bioflavonoīdi ir sastopami citrusaugļos – citronos, apelsīnos, greipfrūtos, mandarīnos.



Bioflavonoīdiem ir spēja aizsargāt C vitamīna molekulu no oksidēšanās, tā uzlabojot un paildzinot C vitamīna iedarbību.

P vitamīna (bioflavonoīdu) trūkums uzturā palielina sīko asinsvadu trauslumu un caurlaidību, tāpēc asinis izplūst apkārtējos audos. P vitamīns nostiprina sīko asinsvadu sienas, veicina С vitamīna izmantošanos. P vitamīna avots: citrusaugļi, upenes. No griķu lapām iegūst P vitamīna preparātu rutīnu.

Daudzi pētījumi liecina par to, ka bioflavonoīdi (rutīns, hesperidīns) ir spējīgi samazināt asinsvadu iekaisumu un caurlaidību, bet tikai apvienoti ar C vitamīnu , bioflavonoīdi var nostiprināt asinsvadu sieniņas un cīnīties ar iekaisumu.

Kā izvēlēties efektīvu bezskābes vitamīnu C

Galvenie kritēriji ir:

vitamīna C forma,

vitamīna C daudzums 1 tabletē,

dabisko bioflavonoīdu daudzums 1 tabletē,

alergēnu vai nelabvēlīgo E vielu klātbūtne.

Piemēram, bezskābes vitamīns C (PROVIFORM ESTER-C® 1000 mg) satur 1 tabletē:

Bezskābes C vitamīnu (no kalcija L-askorbāta) 790 mg Citrusaugļu (greipfrūtu, citronu) bioflavonoīdus 200 mg Acerolas ogu ekstraktu 50 mg Mežrozīšu augļu pulveri 50 mg Bioflavonoīdu rutīnu 50 mg Nesatur ĢMO un alergēnus: laktozi, lipekli, soju, raugu, kviešu produktus, piena produktus, riekstus, dzīvnieku izcelsmes produktus.

Nesatur BPA bisfenolu un tiek fasēts tumša stikla burciņās.

