Krievijas deputāts draud likvidēt neapmierinātos: frontē mēs to darām ar tādiem kā jūs!
Atbilstoši Krievijas diktatora Vladimira Putina tēzei, ka “speciālās militārās operācijas” jeb vienkārši asiņainā Ukrainas teritoriju sagrābšanas kara veterāni nu būs jaunā Krievijas elite, to pilnā mērā apstiprinājis Hakasijas republikas Augstākās padomes deputāts Aleksandrs Paščenko, kurš piesolījis “nonullēt” jeb fiziski likvidēt neapmierinātos vietējos iedzīvotājus kā to krievu okupanti ieraduši darīt frontē.
Воевавший депутат заявил, что на фронте обнуляют за слова— МОБИЛИЗАЦИЯ I Новости I Что делать? (@mobilizationews) October 29, 2025
Во время обсуждения проблемы с бродячими собаками в районном чате Саяногорска депутат Верховного совета Хакасии от «Единой России» Александр Пащенко заявил, что отлавливать животных мешают зоозащитники.
Один из жителей… pic.twitter.com/FIByBHVwAw
Kad kāds Sajanogorskas iedzīvotājs uzdrošinājās sūdzēties par varas iestāžu bezdarbību agresīvo klaiņojošo suņu problēmas risināšanā, deputāts viņam ieteica turēt muti vai arī par viņu pašu parūpēsies.
Vietējie mediji vēsta, ka iedzīvotājus satraucis tas, ka agresīvos klaiņojošos suņus neviens neķer, jo nav līgumslēdzēju. Pats Paščenko situācijā vainojis dzīvnieku aizstāvjus, kuri traucējot suņu ķeršanai. Kāds pilsētnieks norādījis Paščenko, ka “atbildība par federālā likuma neizpildi gulstas uz vietējo varu, tostarp arī uz deputātiem, kas ir “tukšas vietas””. Uz to nokaitinātais “tautas kalps” atbildēja ar agresīvu tirādi:
“Klausies mani, tur ar drosmi rozetē esi uzlādējies vai kādēļ, bet šādi tu runāsi ar saviem radiem. Tu, dārgais, nolēmi, ja jau es esmu deputāts, tad uz pakaļkājām lēkāšu un pacietīšu lopisku attieksmi pret sevi? Tu vienu lietu esi aizmirsis vai arī nezināji – es par deputātu kļuvu nevis no augstākajām partijas skolām, bet tieši no frontes, kur par tādiem vārdiem “nonullē”, un es necietīšu tādu attieksmi pret sevi,” paziņoja Paščenko. “Tāpēc vari ar mani vairs nesazināties, tu mani neinteresē, kā arī tavs viedoklis no visām pusēm, kad iemācīsies elementāru ētiku, parunāsim. Bet tagad vari uzņemt ekrānšāviņu un sūdzēties par mani jebkurā pasaules instancē, Neslimo!”
Ar “nonullēšanu” Krievijā mūsdienās apzīmē likvidēšanu, ko masveidā piekopj okupantu armijā. Pats termins radās 2020. gadā, kad Krievijā izdomāja juridiski noformēt Putina mūžīgu palikšanu pie varas, ar grozījumiem konstitūcijā apejot līdzšinējo aizliegumu prezidentam ieņemt savu amatu vairāk nekā divus termiņus pār kārtas, saskaņā ar jauno redakciju izliekoties, ka termiņu skaitīšana sākas no jauna. Pirmo reizi šo šķērsli Putins “likumīgi apgāja”, 2008. gadā samainoties vietām ar Dmitriju Medvedevu, kurš nosēdēja konstitūcijā paredzētos četrus gadus un 2012. gadā paklausīgi atbrīvoja prezidenta krēslu, pirms tam palielinot prezidenta pilnvaru laiku līdz sešiem gadiem. Likumīgais Putina pilnvaru laiks būtu beidzies 2024. gadā, bet tagad viņš var netraucēti valdīt līdz 2036. gadam, kad viņa sulaiņi izdomās jaunu juridisku triku.