Kā Piņķos jautri Halovīnu svinēja. 31.10.2025.
Visu svēto dienas priekšvakarā 31. oktobrī Halovīnu svinēja ne tikai vairumā angliski runājošo valstu, kā arī Latvijā, tostarp Piņķos.
Festivāli
Vakar 23:20
Baisas maskas, amizanti tērpi un jautrība gan lieliem, gan maziem! Piņķos svin Halovīnu. FOTO
Visu svēto dienas priekšvakarā 31. oktobrī Halovīnu svin ne tikai Rietumos, kā arī pie mums. Tostarp Piņķos, kur, kā novēroja Jauns.lv, ļaudis jautri pavadīja laiku spocīgos tērpos.
Kā zināms, Halovīnā mēdz uzvilkt maskas un tērpties šaušalīgos tērpos, lai apstaigātu kaimiņus un citus apkaimes iedzīvotājus. Viņus nedaudz pabiedē, pieprasot saldumus vai citas uzkodas, un daudzi labprāt šiem ciemiņiem dod kāroto.