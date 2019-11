Pexels

Kad sapņošana miegā kļūst bīstama

Esi vesels "Ko Ārsti Tev Nestāsta"

Reizēm murgi, bet reizēm cenšanās izkļūt no tiem sabojā mūsu miegu. Amerikāņu miega speciāliste, neiroloģe Nabīla Nasira, pamatojoties uz savu pieredzi, uzskata, ka miega traucējumi, kas liek gulētājam spert, kliegt, kauties, izkrist no gultas un tamlīdzīgi agresīvi uzvesties, ir daudz biežāk sastopami, nekā pieņemts domāt – jo cilvēki par to nestāsta un ārsti arī nejautā. Visbiežāk šie miega traucējumi skar vīriešus, parasti pēc 60 gadu vecuma.