5 svarīgas atziņas, lai veselīgi samazinātu svaru

Kāds varbūt teiks, ka ir ievērojis kādu ātro diētu un tiešām zaudējis reklāmās solīto kilogramu daudzumu, un varbūt, tas pat ir iespējams.

Strauji samazinot uzņemto kaloriju daudzumu pirmām kārtām zūd ūdens un muskuļi. Organisms enerģijai ņem glikogēnu no muskuļaudiem, un vienlaikus no organisma pazūd arī daļa ūdens, kas bijusi ar to saistīta. Pēc tam tiek noārdīta daļa muskuļaudu un tad paralēli ņemti tauki. Taču mums visiem primārais mērķis ir atbrīvoties no liekajām tauku rezervēm.

Piedāvājam iepazīties ar piecām veselīga svara samazināšanas atziņām.