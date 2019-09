Nāve astmas lēkmē? To (un ne tikai to) var izraisīt piesārņojums

Neviens nešaubās, ka visuresošās ķīmikālijas spēj nodarīt postu. Piesārņojums veido ļoti sīku daļiņu sakopojumu, un tas nonāk gaisā, pārtikā, augsnē un ūdenī – īstenībā gandrīz visur. Daļiņas, kuru diametrs ir desmit vai mazāk mikrometru (PM10), tiek ieelpotas un no plaušām ātri izplatās pa visu ķermeni. Jo sīkākas daļiņas, jo vieglāk organisms tās absorbē. Beigu beigās mūsu ķermenī (un citos dzīvajos organismos) nonāk milzums šo sīko daļiņu, radot neskaitāmas problēmas, – vispirms jau cieš plaušas, aknas, nieres un reproduktīvie orgāni, tāpat arī imūnsistēma.

Šīs ķimikālijas var izraisīt vai saasināt jebkuru slimību, sākot no neregulāras sirdsdarbības līdz astmai un sirdstriekai. Patiesībā aplēsts, ka sesto daļu nāves gadījumu pasaulē izraisa gaisa piesārņojums, un tas ir trīs reizes vairāk, nekā cilvēki mirst no AIDS, tuberkulozes un malārijas kopā, un 15 reizes vairāk, nekā iet bojā karā un no vardarbības.

Zināms, ka DDT var izraisīt priekšlaicīgas dzemdības, kurās bērns bieži neizdzīvo, polihlorbifenili (PCB) spēj radīt DNS bojājumus un gēnu mutācijas, kas var radīt vēzi, bet dioksīni vājina imunitāti, sagrauj hormonus, maina šūnu ģenētiskos mehānismus, rada nervu sistēmas traucējumus un ir kancerogēni (izraisa vēzi). Un riskam ir pakļauti ne tikai bērni un jaunieši. Patiesībā piesārņojums varētu būt viens no faktoriem, kas cilvēkiem pusmūžā ierosina tā sauktās dzīvesveida slimības.

Labā ziņa ir tā, ka ir daudz veidu, kā sevi pasargāt un atbrīvoties no piesārņojuma kaitīgās ietekmes

Protams, vislabāk no visa kaitīgā var izvairīties, pēc iespējas atsakoties arī no pārtikas un produktiem, kas satur kaitīgās ķimikālijas, kā arī censties tos pirms lietošanas attīrīt, piemēram, filtrēt ūdeni.

Starp citu, pārejot uz bioloģisku produktu ēšanu, var samērā ātri atbrīvoties no pesticīdiem, kas uzņemti ar pārtiku. Pret gaisa piesārņojumu ir maskas un daži ģeniāli jauni filtri, bet pastāv arī alternatīvas iespējas, kā pasargāt sevi un savu ģimeni. Un daudzos gadījumos pati daba palīdz izvadīt kaitīgās vielas no organisma un nodrošina detoksikāciju.

Kā novērst piesārņojumu mājās

Ja jums šķiet, ka mājas ir visdrošākā vieta uz pasaules, padomājiet vēlreiz. Neskaitāmi pētījumi liecina, ka gaiss iekštelpās ir vēl vairāk piesārņots nekā ārā. Lielākoties tas izskaidrojams ar ķimikālijām, ko satur celtniecības materiāli, mēbeles, tīrīšanas līdzekļi, kosmētika, higiēnas līdzekļi un citas lietas, ko izmantojam mājās, nemaz nerunājot par pārtiku un dzērieniem, kas tāpat var būt piesārņoti. Lūk, dažas no galvenajām problēmām un ieteikumi, kā samazināt riskus, ko rada piesārņojums.

Problēma: pesticīdi pārtikā

Pārtika, ko lietojam uzturā, ir pilna ar pesticīdiem, hormoniem un citām ķimikālijām, taču ir vienkāršs risinājums - kad vien iespējams, pilnībā pāriet uz bioloģisku produktu lietošanu uzturā.

Problēma: piesārņojums un smagie metāli zivīs

Daudzi cilvēki ir atteikušies no jūras produktu lietošanas, jo domā, ka zivis ir tik piesārņotas, ka tās nedrīkst ēst. Bailes vēl pastiprina ASV un Lielbritānijas valdības riska un ieguvuma izvērtējums, kurā cita starpā sievietes skubinātas grūtniecības mēnešos, kā arī laikā, kad baro bērnu ar krūti, atturēties no noteiktu sugu zivju ēšanas. Pētījumi liecina, ka no dažām treknajām zivīm, piemēram, laša vai foreles, var uzņemt mazāk galveno piesārņotāju, ja pirms gatavošanas zivij noņem ādu.

Risinājums: negatavot un neēst treknajām zivīm ādu.

Problēma: liesmu slāpētāji

Kaitīgas ķimikālijas var būt ne vien pārtikā un dzērienos, bet arī tekstilizstrādājumos, dīvānu putu pildījumā, dažādos bērniem domātos priekšmetos, mājas izolācijas materiālā, paklājos, gultasveļā, aizkaros, automašīnu paneļos un sēdekļos, arī elektriskajos kabeļos un daudzās elektroniskajās ierīcēs, jo tos visus papildina ar bromētajiem liesmu slāpētājiem. Tā kā bromētie liesmu slāpētāji nav ķīmiski saistīti ar materiālu, bet iekļauti tajā ražošanas procesā vai uzsmidzināti jau gatavam priekšmetam, tie regulāri iztvaiko vai izdala gaisā daļiņas, kam ir tieksme pielipt virsmām vai nosēsties putekļos. Berze un siltums, kas rodas, izmantojot konkrēto lietu ikdienā, piemēram, sēžot uz dīvāna vai skatoties televīziju, veicina bromēto liesmu slāpētāju izdalīšanos.

Risinājums: pēc iespējas izmantot materiālus, kas ir dabiski ugunsdroši. Piemēram, mīkstajām mēbelēm, dīvāniem, spilveniem un segām lietot dabīgus vilnas izstrādājumus. Vilnai nav nepieciešami ķīmiski liesmu slāpētāji, jo tā pati ir ugunsdroša.

Problēma: elektroniskās ierīces, piemēram e-grāmatu lasītāji, datori, planšetes un telefoni

Visas šīs ierīces satur liesmu slāpētājus, jo lietošanas laikā uzkarst, un karstums, ko tās rada, izraisa to pašu gaistošo bromēto liesmu slāpētāju iztvaikošanu, kuri tiek izmantoti mēbeļu ražošanā.

Risinājums: bieži vēdināt telpas, kurās šīs ierīces tiek lietotas. Būtu prātīgi uz nakti pilnībā izslēgt elektroniskās ierīces, it sevišķi, ja tās atrodas guļamistabā.

Problēma: bisfenols A plastmasas iepakojumā un pudelēs

Ir veikts liels pētniecības darbs, lai noskaidrotu, kāpēc rūpnieciski attīstītajās valstīs epidēmijas mērogā pieaug liekā svara problēma. Lielā mērā tas ir saistīts ar cukura un mākslīgo saldinātāju lietošanu, taču vēl viens nozīmīgs iemesls izrādījusies bisfenola A uzņemšana, kas izdalās no pārtikas plastmasas iesaiņojuma, plastmasas pudelēm un metāla konservu kārbu iekšējā pārklājuma, kurās pilda konservētus dārzeņu, zupas, zivis, sulas un citus produktus.

Bisfenols A ir ķīmiska viela, kas grauj endokrīno sistēmu (iedarbojoties uz hormoniem, piemēram, insulīnu un estrogēnu), un epidemioloģiskos pētījumos, kā arī eksperimentālos modeļos BPA līmenis urīnā tiek pastāvīgi saistīts ar aptaukošanos.

Risinājums: atturēties no gatavajām maltītēm un iesaiņotas pārtikas lietošanas, dzērienus iegādāties stikla pudelēs. Ir vērts vispār izvairīties no plastmasas, kā arī rūpīgi izlasīt visu zāļu instrukcijas un katra pārtikas produkta etiķeti, kas beidzamo gadu laikā kļuvušas daudz plašākas un saturīgākas. Mājās dzert filtrētu krāna ūdeni no krūzes vai stikla glāzes, nevis no plastmasas pudeles.