Aizsaulē devies izcilais ārsts, zinātnieks un profesors Aivars Lejnieks
68 gadu vecumā aizsaulē aizgājis Rīgas Stradiņa universitātes Iekšķīgo slimību katedras ilggadējs vadītājs, izcilais ārsts, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas internās medicīnas galvenais speciālists internists-endokrinologs, akadēmiķis, profesors Dr.med. Aivars Lejnieks.
"Profesors Lejnieks bija viens no mūsdienu Latvijas medicīnas stūrakmeņiem — izcils internists, pasniedzējs un cilvēks, kurš ar savām zināšanām, gudrību un cilvēcību iedvesmoja vairākas ārstu paaudzes. Viņa ieguldījums Latvijas medicīnas izglītībā, pacientu aprūpē un sabiedrības veselības veicināšanā ir nenovērtējams," vēstī par Lejnieka nāvi raksta ārsts, pasniedzējs un politiķis, bijušais 13. Saeimas deputāts Andris Skride.
"Kopā ar profesoru pirms vairākiem gadiem dibinājām Reto slimību speciālistu asociāciju. Profesors bija arī manas doktora disertācijas vadītājs, pie viņa vienmēr varēja griezties pēc padoma - sākot no vissarežģītākajiem medicīnas jautājumiem, beidzot ar to kā interesantāk un saprotamāk veidot savas lekcijas. Profesoru ļoti interesēja māksla, opera un daudzas citas jomas.
Izsaku visdziļāko līdzjūtību profesora Lejnieka ģimenei, kolēģiem, studentiem un visiem, kuriem bijusi iespēja viņu pazīt. Mēs - profesora skolēni- noteikti turpināsim viņa aizsākto - retajās slimībās, internajā medicīnā un inovācijās… Sit tibi terra levis." teikts sēru vēstījumā.
Kā liecina "Wikipedia" pieejamā informācija, Jūrmalā dzimušais Lejnieks studēja Rīgas Medicīnas institūta (RMI) Ārstniecības fakultātē (1978—1983), turpināja medicīnas studijas RMI klīniskajā ordinatūrā (1983—1985). 1989. gadā Maskavas Transplantoloģijas un mākslīgo orgānu pētniecības institūtā aizstāvēja medicīnas zinātņu kandidāta disertāciju "Aizkuņģa dziedzera beta šūnu saliņu transplantācijas efektivitāte pacientiem ar cukura diabētu". 1992. gadā viņš nodibināja un vadīja AML klīniku "Linezers", 2005. gadā izveidoja Valsts SIA "Rīgas Austrumu slimnīca”, apvienojot slimnīcu "Linezers" ar slimnīcu "Biķernieki" un Latvijas Onkoloģijas centru, bet 2007. gadā kļuva par vienu no Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas vadītājiem.