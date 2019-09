Nikola Kidmena teju pusi no sava mūža nesusi dziļu sāpi sirdī – neauglību

Nikola Kidmena. (Foto: EPA/Scanpix)

Viena no vislabāk apmaksātajām, profesionāli novērtētākajām un ietekmīgākajām sievietēm pasaulē Nikola Kidmena teju pusi no sava mūža ir nesusi dziļu sāpi sirdī – neauglību. Reti kurai ir tik liela pieredze ar to saistītos jautājumos kā šai austrāliešu aktrisei, kura tomēr kļuvusi par četru bērnu māti.