Lai gan "Rigvir" izplatīšana ES apturēta, klīnika Jūrmalā to joprojām izraksta ārzemju pacientiem

"Rigvir" pēdējos mēnešos Latvijas pacientiem izrakstītas vien astoņas reizes. "Rigvir" drīkst pārdot tikai tiem Latvijas pacientiem, kuri lietojuši medikamentu vēl pirms izplatīšanas aizlieguma.

"Ārsts ir izvērtējis, ka ieguvums pacientam ir lielāks nekā risks, un abi divi parakstījuši apliecinājumu, ka viņi piekrīt uzņemties risku lietot zāles, par kuru kvalitāti nav pārliecības," stāstīja Zāļu valsts aģentūras direktors Svens Henkuzens.

"Rigvir" reģistrācija Latvijā ir apturēta, jo pavasarī neatkarīgā Lielbritānijas laboratorijā konstatēja, ka zāļu ampulās ir daudz zemāka vīrusa, kuram būtu jāārstē vēzis, koncentrācija, nekā pieteikts, ziņo "Panorāma". Līdz "Rigvir" spēs neatbilstības novērst, ražotne Igaunijā ir slēgta un izplatīšana Latvijā un citur Eiropas Savienībā ir aizliegta. Jauni pacienti "Rigvir" saņemt nedrīkst.

Tomēr izrādās, ka iebraucēji no trešajām valstīm pie "Rigvir" Latvijā var tikt Jūrmalas klīnikā "AmberLife Cancer Clinic", kas iepriekš piederēja "Rigvir" grupai. "Panorāma" veica eksperimentu un piezvanīja uz šo klīniku, imitējot ieinteresētu klientu no Krievijas.

Klīnikā pastāstīja par iespējām saņemt "Rigvir" terapiju un to, ka zāles reģistrētas Gruzijā, Armēnijā un pieejamas pasaulē. Par "Rigvir" nedienām un izplatīšanas aizliegumu klīnikā informēja tikai tad, kad potenciālā kliente pati paskaidroja – izlasījusi, ka "Rigvir" reģistrācija Latvijā apturēta.

""Rigvir" bija reģistrēts jau 20. gadsimtā, un, kad bija nepieciešama otrreizēja sertifikācija, to aizsūtīja uz laboratoriju Londonā, un pēc pašreizējām normām tur kaut kādi rādītāji it kā mazliet neatbilst esošajām normām," telefonsarunā stāstīja klīnikas pārstāve.

"AmberLife Cancer Clinic" medicīniskais direktors Juris Šteinbergs sarunā ar "Panorāmu" nevarēja paskaidrot, kāpēc "Rigvir" piedāvā jauniem pacientiem. Viņš teica, ka klīnikā strādā nesen.

Tikmēr klīnikas vadītājs skaidro – medikamenta ampulas, kas paredzētas ārzemniekiem, ieved no citām valstīm.

"Šis medikaments nav reģistrēts tikai Latvijā. Tas ir reģistrēts Uzbekistānā, Gruzijā, Armēnijā un, ievedot to no jebkuras no šīm valstīm, mēs varam to izmantot ārzemju pacientiem," stāstīja "AmberLife Cancer Clinic" vadītājs Māris Luste.

Zāļu valsts aģentūrā "Panorāmai" paskaidroja – tas, ka medikaments ievests no valsts ārpus Eiropas Savienības, nenozīmē, ka to var brīvi izplatīt Latvijā. Veselības inspekcija plāno klīniku pārbaudīt. Tikmēr "Rigvir" cīnās par reģistrācijas atjaunošanu – uzņēmumam jāatrod un jānovērš defekta cēlonis. Tas pagaidām nav izdarīts.

Ja trīs gadu laikā "Rigvir" neizdosies visu sakārtot, šobrīd apturēto reģistrāciju anulēs vispār.

Zāļu valsts aģentūrā atklāj – 2018. gada sākumā no "Rigvir" pieprasījuši arī datus par to, vai laikā pēc preparāta reģistrācijas "Rigvir" palīdzējis pacientiem ar agrīnajām melanomas stadijām. Secinājums – pierādījumi par efektivitāti, kurus iesniedza uzņēmums, ir zemas ticamības. Tā rezultātā šogad agrīnās melanomas stadijas ir izņemtas no oficiālajām indikācijām "Rigvir" lietošanai. Taču tas noticis jau pēc aizlieguma izplatīt preparātu Latvijā, proti, tad, kad izmaiņām jau nebija seku.

Saistītās ziņas 150 pacientiem atļauj lietot "Rigvir", bet - uz pašu atbildību Kas aiz tā slēpjas? Citāds viedoklis par to, kāpēc "Rigvir" zāles kritušas nežēlastībā “Citrona sulas vietā - ūdens ar citrona garšu!" - rezultāti par vienu no "Rigvir" zāļu sērijām izrādījušies graujoši