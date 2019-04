Atmest smēķēšanu kūpinot: vai tas tiešām ir reāli?

Tradicionālo smēķēšanu aizvieto ar e-cigaretēm

Patlaban smēķēšanas atmešanu pie mums popularizē ar agresīvām aizlieguma metodēm: uz cigarešu paciņām drukā biedējošas bildītes, paaugstina akcīzes nodokli, spriež par to, kā veikalos noslēpt cigarešu paciņas zem letes, lai tās pircējiem nekristu acīs. Bet tiem, kas kaislīgi smēķē, tas nav un nebūs šķērslis to vairs nedarīt.

Rietumeiropā gan plašumā vēršas cigarešu alternatīva – e cigaretes un sistēmas, kurās tabaku nededzina, bet karsē, tāpēc nerodas dūmi un pelni. Viena šāda sistēma – IQOS patlaban iekaro arī Latvijas tirgu (IQOS atšifrējas kā I quit ordinary smoking – no angļu valodas: “es atmetu tradicionālo smēķēšanu”).

Piemēram, Lielbritānija izvirzījusi mērķi kļūt par valsti, kas ir brīva no cigarešu dūmiem, taču Apvienotās Karalistes Valsts veselības aprūpes dienesta aģentūras Public Health England (PHE) Veselības pārbaudes ekspertu zinātniskās un klīniskās konsultatīvās grupas priekšsēdētājs profesors Džons Ņūtons (John Newton) uzskata, ka smēķētājiem atmest smēķēšanu varētu palīdzēt elektroniskās cigaretes. Viņš saka – veipošana ir vismaz par 95 % mazāk kaitīga un rada nebūtisku risku apkārtējiem, taču vairāk nekā puse smēķētāju kļūdaini uzskata, ka elektroniskās cigaretes ir tikpat kaitīgas kā parastās. “Tas būtu traģiski, ja tūkstoši smēķētāju, kas ar e-cigarešu palīdzību varētu atmest smēķēšanu, nepamatoti baidītos par to drošību.” 1

Nesen publiskotajā PHE pētījumā teikts, ka smēķētājiem pāriet uz elektroniskajām cigaretēm varētu būt viena no rekomendācijām, ko piedāvāt cilvēkiem, kuri vēlas atmest smēķēšanu, taču, lai sasniegtu labākus panākumus, šo soli vajadzētu kombinēt ar citiem atbalsta pasākumiem, kādus piedāvā veselības aprūpes dienests. 2

Foto: Shutterstock

Arī Latvijas Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) savā mājaslapā atzīst, ka pieprasījums pēc alternatīviem un “veselīgākiem” nikotīna avotiem pieaug un ir pieejami izstrādājumi, “kas izmanto dažādas tehnoloģijas (karsēšana, pulvarizācija), lai patērētājs varētu uzņemt nikotīnu bez tabakas klātbūtnes vai turpināt tabakas lietošanu, taču bez tabakas degšanas rezultātā radīto kancerogēno vielu inhalācijas”, tomēr SPKC min “jaunākos pētījumus”, kas liecina, ka šīs ierīces “ir kaitīgas ne tikai to lietotājiem, bet arī apdraud progresu, kas globāli gūts gadu desmitiem ilgā cīņā pret tabakas epidēmiju un tās izplatību, tā vietā veicinot jaunas no nikotīna atkarīgas paaudzes attīstību”. 3

Latvijā regulāri smēķē aptuveni ceturtā daļa iedzīvotāju. No tiem lielākā daļa lieto dedzināmus tabakas izstrādājumus (tradicionālās cigaretes) – 88 % cigaretes, 15 % tinamo tabaku un 4 % cigārus.

Paģiru simptomi

Nikotīns tabakā, tāpat kā alkohols, kokaīns un morfīns, izraisa atkarību, tāpēc ir ārsti, kas uzskata, ka šī atkarība būtu jāārstē kā slimība. 4 Nikotīna abstinence maksimumu sasniedz divas līdz trīs dienas pēc smēķēšanas pārtraukšanas.

Kopumā lielākā daļa cilvēku sāk justies labāk jau pēc vienas nedēļas. Taču periodiski ar dažādiem simptomiem jāsadzīvo vairāki turpmākie mēneši. Trīs mēnešus pēc atmešanas ķīmiskie procesi smadzenēs būs atgriezušies savā dabiskajā līdzsvarā un arī pēdējie simptomi – aizkaitināmība un zems enerģijas līmenis – pazudīs pavisam.

Ja pietrūkst atbalsta punkta, lai samazinātu paģiru simptomus, var skatīties nikotīnu aizvietojošo līdzekļu virzienā. Tie meklējami aptiekās, un populārākais no tiem – Nicorette – tiek piedāvāts dažādos formātos: kā plāksteri, košļājamā gumija, mutē pūšams aerosols.

Ārzemēs nopērkamas arī pastilas un degunā pūšami aerosoli. Jāizvērtē vien, kura līdzekļa lietošanas praktiskie aspekti šķiet vispiemērotākie. Piemēram, plāksteri uzlīmē no rīta un visu dienu par to var aizmirst. Košļājamā gumija ļaus nodarbināt muti, savukārt aerosols iedarbosies visātrāk.

Pētījumi liecina, ka nikotīna aizstājterapija palielina izredzes atmest smēķēšanu par 50–70 procentiem. Vien neaizmirstiet paprasīt aptiekāram ieteikumu par to lietošanas ilgumu un rūpīgi izlasiet anotāciju. Vēl labāk – apspriedieties vispirms ar savu ģimenes ārstu.

Taču var arī gadīties, ka spēcīgāka ir psiholoģiskā atkarība, – tad panākumu atslēga būs psihologs. Veselības ministrija par Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem kopš pagājušā gada līdz šā gada martam īstenoja pilotprojektu, un visā Latvijā piedāvāja smēķētājiem apmeklēt speciāli apmācītu psihologu vadītas “atmešanas grupas”. Pirmie rezultāti liecinot, ka 30 % cilvēku, kas apmeklējuši šīs grupas un pārtraukuši smēķēt, pēc trim mēnešiem joprojām nav atgriezušies pie smēķēšanas.

Modernās tehnoloģijas

Ko darīt, ja zināt, ka vajag kaut ko mainīt, taču vēl tikai krājat spēkus īstajam atmešanas mirklim? Vai citāda nikotīna piegādes sistēma organismam būs risinājums?

Foto: Shutterstock

“Eiropas Komisijai, Pasaules Veselības organizācijai, ASV Pārtikas un zāļu pārvaldei un citām institūcijām ilgstoši bija grūtības definēt skaidru attieksmi pret e-cigaretēm. No vienas puses, tās satur atkarību izraisošu vielu – nikotīnu, no otras puses, lietojot e-cigaretes, nenotiek degšanas process un no toksisko, kancerogēno vielu aspekta to lietošana ir daudzkārt nekaitīgāka nekā, piemēram, cigarešu smēķēšana.

Vēl vairāk to var attiecināt uz ietekmi uz apkārtējiem. Ja kāds no maniem pacientiem nu nekādi nevar atmest smēķēšanu, tad iesaku pāriet uz e-cigaretēm,” 2015. gadā internetā vietnē arsts.lv rakstīja Dr. med. Alvils Krams, pneimologs, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Pneimoloģijas galvenais speciālists, Latvijas Ārstu biedrības valdes loceklis.

Pirms četriem gadiem tirgū tika laists konceptuāli jauns risinājums – ierīce tabakas sildīšanai, kas, salīdzinot ar cigaretēm, pasargā to lietotājus no darvas un 95 % kaitīgo vielu ieelpošanas. Turklāt tā nebojā citu cilvēku ieelpotā gaisa kvalitāti.

Šobrīd pasaulē pieejamas vairāku kompāniju izstrādātās bezdūmu iekārtas, piemēram, Japan Tobacco International radītā Ploom TECH, British American Tobacco – Glo un PAX Labs izstrādātais PAX. Taču šīs tirgus nišas pamatlicējs un arī līderis ir Philip Morris International ar ierīci iQOS. Tā ir vienīgā ierīce, kas nopērkama arī Latvijā.

Lielbritānijas parlamenta Zinātnes un tehnoloģiju komitejas priekšsēdētājs Normans Luīss (Norman Lewis) pirms gada paziņoja, ka elektroniskā cigarete var kļūt par brīnumieroci cīņā ar smēķēšanu. Komiteja rosināja britu parlamentu samazināt ierobežojumus, kas attiecas uz e-cigaretēm, lai izskaustu smēķēšanu.

E-cigarešu lietošanu nevajadzētu automātiski aizliegt lietot sabiedriskajās vietās, uzskatīja deputāts, un vajadzētu atļaut elektroniskās cigaretes reklamēt kā mazāk kaitīgu produktu iepretim tradicionālajai tabakai. Lielbritānijas valdība paziņoja, ka izskatīs parlamenta komitejas ieteikumu. Līdz šim gan ne elektroniskās cigaretes, ne bezdūmu iekārtas nav oficiāli apstiprinātas un reģistrētas kā “veselīgāka” alternatīva. Turklāt, kā teikts lielākajā daļā pētījumu (starp kuriem ir arī tādi, kas apliecina šo alternatīvu negatīvo ietekmi), – ir nepieciešama tālāka izpēte.

Kādas iespējas Latvijā?

Dr. med. Anita Oginska, Lauku ģimenes ārstu asociācija:

“Smēķēšana, kā zināms, ir viena no atkarībām, hroniska biopsihosociāla slimība.

Pati ikdienā strādāju par ģimenes ārsti un varu teikt, ka bieži ierodas kāds, kurš grib uzzināt, kā atmest smēķēšanu. Ja atmest smēķēšanu ir ieteicis ārsts, pacienti to uztver nopietnāk un smēķēšanas atmešanas varbūtība palielinās. Mērķis atbilst motivācijas līmenim. Bieži vien citu hronisku slimību esamība būtiski paaugstina motivāciju pārtraukt smēķēt (bronhiālā astma, obstruktīvā plaušu slimība, asinsvadu slimības, paaugstināts arteriālais asinsspiediens).

Visbūtiskākais faktors – vēlme dzīvot pēc iespējas veselīgāk, nostiprināta pašcieņa un sevis mīlestība. Protams, vienkāršāk pacientam šķiet, vai tad nav kāda tabletīte? Jā ir, gan ar recepti, gan bez, bet jāņem vērā pacienta veselības stāvoklis, medikamentu blaknes, kā arī maciņa biezums.

Savā praksē, kā arī lasot pētījumu rezultātus, esmu secinājusi, ka smēķēšanas atmešanu būtiski neietekmē vecums, motivācijas līmenis, smēķēšanas ilgums, profesionālā nodarbošanās. Svarīgākais – vai gribi dzīvot vai nīkuļot un sūdzēties par veselības trūkumu.

Katram ģimenes ārstam personīgi 2018. gadā ir izsniegta rokasgrāmata “Kā palīdzēt pacientiem atmest smēķēšanu”, kas var palīdzēt risināt jautājumu par smēķēšanas atmešanu. Vajadzīga tikai laba sadarbība ar pacientu un vēlme palīdzēt. Ticiet man, ja gadījumā atmetīsiet smēķēšanu, tad būsiet tikai un vienīgi ieguvēji ne tikai paši, bet arī visi apkārtējie!

Taču zāles gan uz savu roku izvēlēties nedrīkst. Gan tāpēc, ka vispirms ir jāsaprot, kuri simptomi tieši ir jāārstē un kādi ir to cēloņi. Gan tāpēc, ka lielai daļai vajadzīga ārsta izrakstīta recepte. Šī cīņa uzvarama tandēmā ar ģimenes ārstu.”

Oskars Šneiders, Veselības ministrijas Komunikācijas nodaļas vadītājs:

“Veselības ministrijas veidotā politika atkarību izraisošo vielu kaitīguma samazināšanas jomā primāri ir vērsta uz bērnu un jauniešu smēķēšanas profilaksi, jo tieši bērni un jaunieši ir sabiedrības visjutīgākā grupa, kas pakļauta smēķēšanas sākšanas riskam. Līdz ar to regulāri tiek pilnveidota smēķēšanas ierobežošanas likumdošana, kā arī kopā ar Izglītības un zinātnes ministriju atkarību profilakses jautājumi tiek iekļauti arī valsts pamatizglītības un vidējās izglītības standartos.

Eiropas Sociāla fonda (ESF) pasākuma “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” ietvaros 13. martā tika sākta kampaņa “Spēks pateikt NĒ”, kuras mērķis ir samazināt tabakas izstrādājumu un alkohola popularitāti un lietošanu jauniešu vidū un sabiedrībā kopumā. Kampaņa ilgs astoņus mēnešus, un tās laikā tiks uzrunāti jaunieši un pieaugušie, lai samazinātu smēķēšanas izplatību, kā arī veicinātu smēķēšanas atmešanu.

ESF pasākumā visās pašvaldībās tiek īstenoti semināri vecākiem un speciālistiem par nepilngadīgu personu atkarību izraisošo vielu lietošanas un procesu atkarības agrīnu pazīšanu, profilaksi un palīdzības iespējām, kā arī tiek īstenotas izglītojošas nodarbības skolēniem par smēķēšanas, alkoholisko dzērienu un narkotiku lietošanas kaitīgo ietekmi un sekām. Ikvienai pašvaldībai tika dota iespēja veselības veicināšanas, tai skaitā atkarību profilakses, pasākumiem saņemt ESF finansējumu, kā arī tajās pašvaldībās, kuras dažādu iemeslu dēļ pašas nebija gatavas apgūt ESF finansējumu, veselības veicināšanas pasākumus nodrošina Slimību profilakses un kontroles centrs.

Veselības ministrijas īstenotajā “Pilotprojektā smēķēšanas atmešanas veicināšanai” tika izstrādāta atbalsta programma tiem pieaugušajiem, kā arī topošajām un jaunajām māmiņām bez vecuma ierobežojuma, kas vēlas atmest smēķēšanu. Programma tika izstrādāta, balstoties uz zinātniskiem secinājumiem par motivācijas intervences un kognitīvi biheiviorālās pieejas nozīmīgumu palīdzības nodrošināšanai pārmaiņu procesā.

Kopskaitā gada laikā ir izveidojušās 63 smēķēšanas atmešanas atbalsta grupas visā Latvijas teritorijā. Programmā iesaistījās 607 dalībnieki. Rezultātu apkopošana un izvērtēšana ir tikko uzsākusies, tādēļ pilnīgu izvērtējumu sniegt uz šo brīdi nav iespējams. Tomēr ieskatam varam piedāvāt dažus secinājumus, kas jau izkristalizējušies.

* Dalībniekiem ir iespēja nostiprināt savas zināšanas un attīstīt prasmes, kuru izmantošana ikdienā var palīdzēt pārvarēt tieksmi smēķēt un nostiprināt nesmēķēšanu kā ilgstošu paradumu, tai skaitā pārtraucot smēķēšanu pavisam.

* Būtiska nozīme ir cilvēku motivācijai un gatavībai pārtraukt smēķēšanu, mainot savus paradumus un ieviešot jaunus, ne tikai gaidot notiekam brīnumu. Tomēr tajā pašā laikā ir svarīgi atzīmēt, ka programma dalībniekiem palīdz labāk apzināties savu motivāciju pārmaiņu ieviešanai, rūpēm par veselību, kā arī nostiprināt motivāciju par labu pārmaiņu ieviešanai.

* Programmā gūtā pieredze ir sākums dzīves kvalitātes uzlabošanai, tomēr daudziem dalībniekiem būtu nepieciešams vēl ilgāks atbalsts, lai izdotos ieviest un nostiprināt pārmaiņas. Tas savukārt nozīmē papildu iespējamo resursu izvērtējumu, lai palīdzība būtu pieejama arī nākotnē.

* Grupas vadītāju kvalifikācija ļauj dalībniekiem saņemt atbildes uz interesējošiem jautājumiem, gūt izpratni, nevis tikai atbildi, ka tā ir jādara vai tā vienkārši notiek. Samazinās pašu dalībnieku aizspriedumi un stigmatizācija pret smēķēšanas atkarību un pret sevi, kas arī ir būtiski, lai pārtrauktu smēķēt. Ir svarīgi pieņemt atkarību kā slimību, ar kuru ir iespējams sadzīvot, neturpinot lietošanu.

Pilotprojekta ietvaros tika izstrādāta metodika “Rokasgrāmata smēķēšanas atmešanas atbalsta grupu vadīšanai”, metodika atbalsta grupu dalībniekiem “Es atmetu smēķēšanu”, metodika speciālistiem “Kā palīdzēt pacientiem atmest smēķēšanu”. Metodika pieejama bez maksas arī www.ESparveselibu.lv.

Pilotprojekts tiek finansēts no ESF programmas specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” un “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” līdzekļiem ar valsts budžeta līdzfinansējumu. Kopējās izmaksas ir 171 574,96 eiro (bez PVN).

Smēķētāji var vērsties arī pie sava ģimenes ārsta, kurš varēs sniegt konsultācijas, palīdzēs izveidot smēķēšanas atmešanas plānu, vajadzības gadījumā nosūtīs uz konsultācijām pie speciālista.

Slimību profilakses un kontroles centram ir konsultatīvais tālrunis smēķētājiem 67037333 (darbadienās no 9.00 līdz 19.00), uz kuru zvanot ir iespēja anonīmi vērsties pēc palīdzības pie profesionāla medicīnas personāla, kas sniedz praktiskus ieteikumus smēķēšanas atmešanai, informāciju par pasīvo smēķēšanu, smēķēšanu grūtniecības laikā, konsultē par pieejamo palīdzību dzīvesvietas tuvumā. Ir pieejami arī dažādi materiāli/bukleti par smēķēšanas atmešanu, kuros sniegti padomi, kā soli pa solim atmest smēķēšanu un kādi faktori jāņem vērā, lai smēķēšanas atmešana izdotos.”

